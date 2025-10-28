Women's World Cup 2025 Semi-Final: महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है. भारत में चल रहे इस टूर्नामेंट के सभी लीग मैच समाप्त हो गए हैं और अब सेमीफाइनल मुकाबलों की शुरुआत होने वाली है. वर्ल्ड कप में पहला सेमीफाइनल बुधवार, 29 अक्टूबर और दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार, 30 अक्टूबर को खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में क्वालीफाई करने वाली पहली टीम बनी. ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ने भी जगह पक्की की. वहीं न्यूजीलैंड को नॉक आउट मैच में हराकर भारत ने भी सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया. अब सेमीफाइनल में इन चारों टीमों के बीच फाइनल के टिकट के लिए भिड़ंत होगी.

वीमेंस वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल

आईसीसी नियमों के मुताबिक पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 और 3 पर रहने वाली टीमों के बीच सेमीफाइनल खेला जाता है. वहीं एक और सेमीफाइनल पहले और चौथे नंबर पर रहने वाली टीमों के बीच होता है. इंग्लैंड की टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 और साउथ अफ्रीका की टीम नंबर 3 पर रही. इस हिसाब से पहला सेमीफाइनल इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच होगा. ये मुकाबला बुधवार, 29 अक्टूबर को गुवाहाटी में खेला जाएगा. भारतीय समयानुसार ये मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा.

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल

वीमेंस वर्ल्ड कप में दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार, 30 सितंबर को खेला जाएगा. ये मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा. ये मैच नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल भी दोपहर 3 बजे शुरू होगा.

किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?

इंग्लैंड-साउथ अफ्रीका में जो भी टीम सेमीफाइनल मैच जीतेगी, वो सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी. इसी तरह भारत-ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी जीतने वाली टीम को फाइनल का टिकट मिलेगा. वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मुकाबला रविवार, 2 नवंबर को नवी मुंबई में खेला जाएगा. भारत को अगर फाइनल में जाना है, तब ऑस्ट्रेलिया को हराना जरूरी होगा.

