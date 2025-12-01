भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला बुधवार, 3 दिसंबर को रायपुर में खेला जाएगा. दोनों टीमें रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में भिड़ेंगी. टीम इंडिया इस मैच की जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. वहीं दक्षिण अफ्रीकी टीम की नजरें सीरीज में बने रहने पर रहेंगी. दोनों टीमें सोमवार को रायपुर पहुंच गई हैं. टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से आगे है.

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मैच बुधवार, 3 दिसंबर को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच का टॉस दोपहर 1 बजे होगा. वहीं मैच की शुरुआत दोपहर 1:30 बजे से होगी. इस मैच को भी आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देख सकेंगे. अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में मैच की कमेंट्री स्टार स्पोर्ट के अलग-अलग चैनलों पर होगी. वहीं मोबाइल पर मैच देखने वाले दर्शक इस मुकाबले को जियोहॉटस्टार पर लाइव देख सकेंगे.

भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम सोमवार को रायपुर पहुंची. दोनों टीमों के खिलाड़ी एयरपोर्ट से सीधे होटल के लिए रवाना हुए. इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे. चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे. पुलिस की तरफ से बताया गया है कि 1500 से ज्यादा पुलिस के जवान और अफसर मैच को लेकर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे.

VIDEO | India vs South Africa: Both Indian and South African teams arrive in Chhattisgarh's Raipur for second ODI match of the series to be played on December 3 (Wednesday).#indiavssouthafrica #ODIs #raipurmatch pic.twitter.com/SF6IQZjOV4 — Press Trust of India (@PTI_News) December 1, 2025

टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी कल करेंगे अभ्यास

टीम इंडिया कल यानी मंगलवार को स्टेडियम में अभ्यास करेगी. रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल समेत कई स्टार खिलाड़ी कल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे. रायपुर के क्रिकेट फैंस लंबे समय के बाद अपने चहेते खिलाड़ियों को देखने के लिए काफी उत्साहित हैं.

दक्षिण अफ्रीकी टीम में हो सकते हैं बदलाव

रांची में खेले गए पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका के नियमित कप्तान टेंबा बावुमा नहीं खेले थे. वहीं विशाखापट्टनम में खेले जाने वाले मैच में उनकी वापसी हो सकती है. टेंबा अगर आते हैं तो फिर रियान रिकल्टन की टीम से छुट्टी हो सकती है. ऐसे में दूसरे वनडे में एडन मार्करम और क्विंटन डिकॉक ओपनिंग कर सकते हैं. वहीं तीन नंबर पर कप्तान टेंबा बावुमा नजर आ सकते हैं. पहले वनडे में ट्रिस्टन स्टब्स भी नहीं खेले थे, लेकिन दूसरे मैच में भी उनका खेलना मुश्किल है.

बिना किसी बदलाव के उतर सकती है टीम इंडिया

भारत ने पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से हराया और तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. अब विशाखापट्टनम में टीम इंडिया सीरीज अपने नाम करने उतरेगी. इस सीरीज में टीम इंडिया के कप्तान केएळ राहुल हैं. वह बिना किसी बदलाव के दूसरे वनडे में उतर सकते हैं. ऐसे में ऋषभ पंत और तिलक वर्मा एक बार फिर बेंच पर बैठे रह सकते हैं.