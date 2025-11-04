क्रिकेटर की दादी के निधन की खबर निकली झूठ, भारतीय ऑलराउंडर को आया गुस्सा

भारतीय ऑलराउंडर अमनजोत कौर ने अपनी दादी के देहांत की सभी अफवाहों को खारिज कर दिया है. जब महिला वर्ल्ड कप चल रहा था, तब ऐसे दावों ने तूल पकड़ा था कि अमनजोत कौर की दादी भगवंती कौर का निधन हो गया है. कहा गया कि इस दुखद खबर के बावजूद अमनजोत ने वर्ल्ड कप में देश के प्रति समर्पण दिखाया था. अब इस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके इन सभी अफवाहों को खारिज कर दिया है.

2 नवंबर को हुए वर्ल्ड कप फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराया था. अमनजोत ने लोगों से आग्रह किया है कि उनसे जुड़ी कोई भी गलत खबर ना फैलाई जाए.

दादी की मौत की खबर झूठ

अमनजोत कौर ने सोशल मीडिया पर अपने दादी-दादा की एकसाथ तस्वीर साझा की. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "मैं बताना चाहती हूं कि मेरी दारी जीवित हैं और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा है. कृपया करके अफवाहों पर भरोसा ना करें और गलत खबरें ना फैलाएं. उन सभी का बहुत धन्यवाद, जिन्होंने दादी के स्वास्थ्य के प्रति चिंता व्यक्त की."

Amanjot Kaur dismisses rumours about her grandmother's passing, provides actual update on her health.

अमनजोत कौर ने वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया. उन्होंने 7 मैचों में 36.50 के औसत से 146 रन बनाए थे. वर्ल्ड कप में उनका सर्वोच्च स्कोर 57 रनों का रहा. वहीं गेंदबाजी में भी बढ़िया योगदान देते हुए उन्होंने 6 विकेट लिए. उनके आंकड़े बहुत ज्यादा बेहतरीन दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन उन्होंने अहम मौकों पर छोटी-छोटी पारी खेलकर और विकेट लेकर टीम इंडिया को जीत के करीब ले जाने का काम किया.

अमनजोत कौर ने साल 2023 में अपना इंटरनेशनल क्रिकेट डेब्यू किया था और तभी से भारतीय टीम का अभिन्न हिस्सा बनी हुई हैं.

