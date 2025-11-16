हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs PAK: आज एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मैच, मोबाइल और टीवी पर फ्री में कैसे देख सकते हैं? जानें सारी डिटेल

India A vs Pakistan A Live Streaming: आज एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान का महमुकाबला होने वाला है. जानिए मैच कब और कहां लाइव प्रसारित होगा.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 16 Nov 2025 06:00 PM (IST)
Preferred Sources

आज एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान का महमुकाबला होने वाला है. दोनों टीम अपना-अपना पहला मैच जीतकर आ रही हैं और आज की विजेता टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर लेगी. 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी पर सबकी नजरें टिकी होंगी, जो यूएई के खिलाफ मैच में 32 गेंदों में शतक ठोक कर आ रहे हैं.

यह एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट का छठा मैच होगा. बताते चलें कि भारतीय टीम की कप्तानी विकेटकीपर बल्लेबाज जीतेश शर्मा कर रहे हैं. उन्होंने भी यूएई के खिलाफ मैच में 32 गेंद में नाबाद 83 रनों की पारी खेली थी. भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ भी ऐसा ही दमदार प्रदर्शन करना चाहेगी.

कब शुरू होगा लाइव प्रसारण?

इंडिया A बनाम पाकिस्तान A मैच आज 16 नवंबर को कतर की राजधानी दोहा में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा.

कहां देख सकते हैं लाइव मैच?

मैच का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर होगा. अगर आप मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं, तो वह Sony Liv एप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. बताते चलें कि अगर आपके रिचार्ज प्लान में सोनी लिव का फ्री सब्स्क्रिप्शन है, तो आप इंडिया A बनाम पाकिस्तान A मैच को फ्री में भी देख सकते हैं.

ग्रुप B में हैं भारत और पाकिस्तान

भारत और पाकिस्तान को ओमान और यूएई के साथ ग्रुप B में रखा गया है. भारत ने अपने पहले मैच में यूएई को 148 रनों के विशाल अंतर से हराया था. टीम इंडिया अभी पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर है. पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में ओमान को 40 रनों से धूल चटाई थी, जो अभी टेबल में दूसरे नंबर पर है.

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 16 Nov 2025 06:00 PM (IST)
India Vs Pakistan India-A Vs Pakistan-A IND VS PAK Asia Cup Rising Stars 2025
