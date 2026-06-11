आज भारत और अफगानिस्तान का वनडे मैच, वैभव सूर्यवंशी काटेंगे बवाल, जानें प्लेइंग इलेवन और पिच रिपोर्ट
IND A vs AFG A Playing 11 Prediction: आज भारत और अफगानिस्तान की टीमों के बीच वनडे मैच खेला जाएगा. वैभव सूर्यवंशी पर सबकी नजरें टिकी होंगी, वहीं ऋतुराज गायकवाड़ पिछले मैच में शतक लगाकर या रहे हैं.
आज ट्राई सीरीज में भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे मैच खेला जाएगा. इससे पहले इंडिया ए ने अपने पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रनों के करीबी अंतर से हराया था. भारतीय टीम आज अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंचने के एक कदम करीब पहुंचना चाहेगी. वैभव सूर्यवंशी से लेकर तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे नामी खिलाड़ियों पर सबकी नजर रहेगी.
बताते चलें कि इंडिया ए, श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच इस ट्राई सीरीज की शुरुआत 9 जून से हुई थी और इसका फाइनल 21 जुलाई को खेला जाएगा. उससे पहले जान लीजिए कि आज अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे मैच में टीम इंडिया किस प्लेइंग इलेवन के साथ उतर सकती है.
इंडिया ए की संभावित प्लेइंग इलेवन: वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा (कप्तान), आयुष बडोनी, अनुकूल रॉय, सूर्यांश शेडगे, अंशुल कंबोज, अरशद खान, विप्रज निगम
वैभव सूर्यवंशी से इस बार विस्फोटक पारी की उम्मीद होगी, लेकिन उन्हें ज्यादा देर तक क्रीज पर टिके रहने का प्रयास करना होगा. दूसरी ओर ऋतुराज गायकवाड़ ने श्रीलंका ए के खिलाफ शतक जड़ते हुए सबसे ज्यादा लिस्ट-ए शतक लगाने के मामले में राहुल द्रविड और गौतम गंभीर की बराबरी कर ली थी. कप्तान तिलक वर्मा, सूर्यांश शेडगे के अलावा युवा गेंदबाजी अटैक से एक बार फिर बढ़िया प्रदर्शन की उम्मीद होगी.
पिच रिपोर्ट
पहले मैच की तरह इंडिया ए और अफगानिस्तान ए की भिड़ंत भी डाम्बुला के मैदान में होगी. पिछले मुकाबले को देखा जाए तो पिच बल्लेबाजी के लिए बहुत आसान नहीं है, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा ने शुरुआत में संयम दिखाया और फिर बड़ी पारी खेल साबित किया कि यहां गेंदबाजों को डोमिनेट किया जा सकता है. यह भी ध्यान रखने योग्य बात होगी कि टीम इंडिया ने ट्राई सीरीज के पहले मैच में इसी मैदान पर 278 का टारगेट डिफेंड कर लिया था.
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