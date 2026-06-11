हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआज भारत और अफगानिस्तान का वनडे मैच, वैभव सूर्यवंशी काटेंगे बवाल, जानें प्लेइंग इलेवन और पिच रिपोर्ट

आज भारत और अफगानिस्तान का वनडे मैच, वैभव सूर्यवंशी काटेंगे बवाल, जानें प्लेइंग इलेवन और पिच रिपोर्ट

IND A vs AFG A Playing 11 Prediction: आज भारत और अफगानिस्तान की टीमों के बीच वनडे मैच खेला जाएगा. वैभव सूर्यवंशी पर सबकी नजरें टिकी होंगी, वहीं ऋतुराज गायकवाड़ पिछले मैच में शतक लगाकर या रहे हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 11 Jun 2026 08:41 AM (IST)
Preferred Sources

आज ट्राई सीरीज में भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे मैच खेला जाएगा. इससे पहले इंडिया ए ने अपने पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रनों के करीबी अंतर से हराया था. भारतीय टीम आज अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंचने के एक कदम करीब पहुंचना चाहेगी. वैभव सूर्यवंशी से लेकर तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे नामी खिलाड़ियों पर सबकी नजर रहेगी.

बताते चलें कि इंडिया ए, श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच इस ट्राई सीरीज की शुरुआत 9 जून से हुई थी और इसका फाइनल 21 जुलाई को खेला जाएगा. उससे पहले जान लीजिए कि आज अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे मैच में टीम इंडिया किस प्लेइंग इलेवन के साथ उतर सकती है.

इंडिया ए की संभावित प्लेइंग इलेवन: वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा (कप्तान), आयुष बडोनी, अनुकूल रॉय, सूर्यांश शेडगे, अंशुल कंबोज, अरशद खान, विप्रज निगम

वैभव सूर्यवंशी से इस बार विस्फोटक पारी की उम्मीद होगी, लेकिन उन्हें ज्यादा देर तक क्रीज पर टिके रहने का प्रयास करना होगा. दूसरी ओर ऋतुराज गायकवाड़ ने श्रीलंका ए के खिलाफ शतक जड़ते हुए सबसे ज्यादा लिस्ट-ए शतक लगाने के मामले में राहुल द्रविड और गौतम गंभीर की बराबरी कर ली थी. कप्तान तिलक वर्मा, सूर्यांश शेडगे के अलावा युवा गेंदबाजी अटैक से एक बार फिर बढ़िया प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

पिच रिपोर्ट

पहले मैच की तरह इंडिया ए और अफगानिस्तान ए की भिड़ंत भी डाम्बुला के मैदान में होगी. पिछले मुकाबले को देखा जाए तो पिच बल्लेबाजी के लिए बहुत आसान नहीं है, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा ने शुरुआत में संयम दिखाया और फिर बड़ी पारी खेल साबित किया कि यहां गेंदबाजों को डोमिनेट किया जा सकता है. यह भी ध्यान रखने योग्य बात होगी कि टीम इंडिया ने ट्राई सीरीज के पहले मैच में इसी मैदान पर 278 का टारगेट डिफेंड कर लिया था.

यह भी पढ़ें:

BEN STOKES LOVE STORY: सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, इश्क के मैदान में नंबर वन ऑलराउंडर हैं बेन स्टोक्स, दिलचस्प लव स्टोरी पढ़िए

Women's T-20 World Cup 2026: इतिहास में बस 2 मैच, जिसमें सिर्फ '1 रन' के अंतर से जीती टीम, जानिए दिलचस्प किस्सा

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 11 Jun 2026 08:41 AM (IST)
Tags :
India A IND A Vs AFG A Vaibhav Sooryavanshi India A Vs Afghanistan A
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
आज भारत और अफगानिस्तान का वनडे मैच, वैभव सूर्यवंशी काटेंगे बवाल, जानें प्लेइंग इलेवन और पिच रिपोर्ट
आज भारत और अफगानिस्तान का वनडे मैच, वैभव सूर्यवंशी काटेंगे बवाल, जानें प्लेइंग इलेवन और पिच रिपोर्ट
क्रिकेट
Women's T-20 World Cup 2026: इतिहास में बस 2 मैच, जिसमें सिर्फ '1 रन' के अंतर से जीती टीम, जानिए दिलचस्प किस्सा
Women's T-20 World Cup 2026: इतिहास में बस 2 मैच, जिसमें सिर्फ '1 रन' के अंतर से जीती टीम, जानिए दिलचस्प किस्सा
क्रिकेट
BEN STOKES LOVE STORY: सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, इश्क के मैदान में नंबर वन ऑलराउंडर हैं बेन स्टोक्स, दिलचस्प लव स्टोरी पढ़िए
BEN STOKES LOVE STORY: सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, इश्क के मैदान में नंबर वन ऑलराउंडर हैं बेन स्टोक्स, दिलचस्प लव स्टोरी पढ़िए
क्रिकेट
Women's T-20 World Cup 2026: महिला टी-20 विश्व कप में इन 10 गेंदबाजों के नाम है सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड, कितने भारतीय खिलाड़ी लिस्ट में जानिए
महिला टी-20 विश्व कप में इन 10 गेंदबाजों के नाम है सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड, कितने भारतीय खिलाड़ी लिस्ट में जानिए
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: डांस की महफिल में मनचले की घुसपैठ! | Haryana Dancer
12 Years Of PM Modi | Longest Serving PM: नेहरू का रिकॉर्ड टूटा, PM Modi के नाम नया कीर्तिमान!
TMC-Congress Merger | Sonia Gandhi | Mamata | Janhit:दीदी का सबसे कठिन फैसला! पार्टी विलय करेंगी?
Sandeep Chaudhary | Iran-US War: फिर भड़की जंग! भारत में पेट्रोल, डीजल और खाद का बड़ा संकट?
TMC Merger With Congress: ममता को मंजूर 'विलय ऑफर'! | TMC | Congress | Mamata | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सबसे लंबे समय तक PM बनने का नरेंद्र मोदी ने बनाया रिकॉर्ड, खुश हो गए ट्रंप, भेजा मैसेज, पीएम मोदी बोले- 'मैं आपके...'
सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाने पर ट्रंप ने दी बधाई, जवाब में क्या बोले PM मोदी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में उठेगा आंधी-तूफान का बवंडर, 80 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, 50 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी
यूपी में उठेगा आंधी-तूफान का बवंडर, 80 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, 50 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी
विश्व
'ईरान को कानों कान भनक नहीं लगी, अमेरिका ने होर्मुज से निकाल लिया 10 करोड़ बैरल तेल', ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
'ईरान को कानों कान भनक नहीं लगी, अमेरिका ने होर्मुज से निकाल लिया 10 करोड़ बैरल तेल', ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
स्पोर्ट्स
Women's T-20 World Cup 2026: महिला टी-20 विश्व कप में इन 10 गेंदबाजों के नाम है सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड, कितने भारतीय खिलाड़ी लिस्ट में जानिए
महिला टी-20 विश्व कप में इन 10 गेंदबाजों के नाम है सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड, कितने भारतीय खिलाड़ी लिस्ट में जानिए
साउथ सिनेमा
Peddi Box Office Day 7: 'पेद्दी' की हर दिन घट रही कमाई, 7वें दिन किया अब तक का सबसे कम कलेक्शन, क्या वसूल पाएगी 350 करोड़ का बजट?
'पेद्दी' की हर दिन घट रही कमाई, 7वें दिन किया अब तक का सबसे कम कलेक्शन
विश्व
'पूरा PoK जल रहा है, पाकिस्तानियों ने कश्मीरियों को मार दिया', पुलिस को फोन कर बोला युवक, भयंकर बवाल
'पूरा PoK जल रहा है, पाकिस्तानियों ने कश्मीरियों को मार दिया', पुलिस को फोन कर बोला युवक, भयंकर बवाल
शिक्षा
M.Tech करना चाहते हैं? इन सरकारी स्कॉलरशिप्स से मिलेगी हर महीने आर्थिक मदद
M.Tech करना चाहते हैं? इन सरकारी स्कॉलरशिप्स से मिलेगी हर महीने आर्थिक मदद
ऑटो
अब Hyundai ला रही नई CNG SUV, Bayon पर बेस्ड होगी कार, जानें क्या होगी खासियत?
अब Hyundai ला रही नई CNG SUV, Bayon पर बेस्ड होगी कार, जानें क्या होगी खासियत?
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Embed widget