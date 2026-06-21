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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवैभव सूर्यवंशी के तूफान में उड़ा श्रीलंका, भारत ने जीती ट्राई सीरीज, फाइनल में 66 रनों से मारी बाजी

वैभव सूर्यवंशी के तूफान में उड़ा श्रीलंका, भारत ने जीती ट्राई सीरीज, फाइनल में 66 रनों से मारी बाजी

इंडिया-ए ने पहले खेलने के बाद 50 ओवर में 377 रन बनाए थे. जवाब में श्रीलंका-ए की टीम 311 रन ही बना सकी. वैभव सूर्यवंशी भारत की जीत के हीरो रहे. उन्होंने महज 29 गेंद में 94 रनों की तूफानी पारी खेली.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Updated at : 21 Jun 2026 06:22 PM (IST)
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भारत ने ट्राई सीरीज जीत ली है. फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने 66 रनों से बाजी मारी. भारत की इस जीत के हीरो रहे वैभव सूर्यवंशी. इंडिया-ए और श्रीलंका-ए के बीच खेला गया फाइनल मुकाबला एकतरफा रहा. इंडिया-ए ने पहले खेलने के बाद 50 ओवर में 9 विकेट पर 377 रन बनाए थे. जवाब में श्रीलंका-ए की टीम 311 रन ही बना सकी. वैभव सूर्यवंशी ने महज 29 गेंद में 94 रनों की तूफानी पारी खेली. वहीं गेंदबाजी में यश ठाकुर और विपरज निगम ने 3-3 विकेट झटके. 

भारत के लिए प्रियांश आर्य और वैभव सूर्यवंशी ने 8.5 ओवर में 132 रनों की ओपनिंग साझेदारी की. प्रियांश आर्य ने 29 गेंद में 39 रन बनाए. उनके बल्ले से 6 चौके और एक छक्का आया. वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 94 रन बनाए. उन्होंने 10 चौके और 8 छक्के लगाए. ऋतुराज गायकवाड़ ने 40 रनों का योगदान दिया. 

कप्तान तिलक वर्मा ने भी अर्धशतक जड़ा. तिलक ने 90 गेंद में 67 रनों की पारी खेली. उनके बल्ले से 4 चौके और एक छक्का निकला. वहीं कुमार कुशाग्र 36, सूर्यांश शेड्गे 02, निशांत सिंधु 16 और विपरज निगम 27 रन बनाकर आउट हुए. अंकुल रॉय ने अंत में सिर्फ 15 गेंद में 39 रनों की धमाकेदार पारी खेली. इस तरह भारत-ए ने 377 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया.  

जवाब में श्रीलंका की टीम 47.1 ओवर में 311 रन ही बना सकी. निरोशन डिकवेला 25, अविष्का फर्नांडो 03, नुवांडु फर्नांडो 21, सदीरा समराविक्रमा 52, सहन अरचिंगे 38, रविंडु फर्नांडो 19, विजयाकांत व्यासकांत 39, मोहम्मद शिराज 21 और दुलज समुधिता 15 रन बनाकर आउट हुए. भारत से मिले पहाड़ जैसे स्कोर के सामने श्रीलंकाई टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल सकी. 

भारत के लिए गेंदबाजी में यश ठाकुर ने 7 ओवर में 45 रन देकर तीन विकेट लिए. अशोक शर्मा ने 9 ओवर में 75 रन दिए, और विकेट निकाला. विपरज निगम ने 9.1 ओवर में 60 रन देकर तीन श्रीलंकाई खिलाड़ियों को आउट किया. वहीं अंकुल रॉय ने 9 ओवर में 42 रन देकर दो विकेट लिए. तिलक वर्मा को भी एक विकेट मिला.

यह भी पढ़ें- 

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Published at : 21 Jun 2026 06:12 PM (IST)
Tags :
India VS Sri Lanka Tilak Varma Vaibhav Suryavanshi Sri Lanka A Vs India A
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