ऋषभ पंत के 65, जुरेल का एक ही मैच में दूसरा शतक, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 417 का लक्ष्य

भारतीय टीम ने दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के सामने 417 रनों का लक्ष्य रखा है. बेंगलुरु में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में तीसरे दिन इंडिया A ने 382 रन बनाकर दूसरी पारी घोषित की. पहली पारी में 34 रनों की बढ़त के आधार पर टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका A को 417 रनों का लक्ष्य दिया है. ऋषभ पंत ने अर्धशतक लगाया, वहीं ध्रुव जुरेल ने इसी मैच में दूसरा नाबाद शतक लगाया. जुरेल ने इस मैच में 259 रन बनाए और एक बार भी आउट नहीं हुए.

भारतीय बल्लेबाजों ने तीसरे दिन 78/3 से अपने स्कोर को आगे बढ़ाया. दिन शुरू हुए कुछ ही मिनट हुए थे, तभी केएल राहुल 27 रन बनाकर आउट हो गए. कुलदीप यादव को दूसरे दिन नाइट वॉचमैन के रूप में उतारा गया था, उन्होंने 16 रन बनाए. कुलदीप के आउट होने के समय भारत ने 116 के स्कोर पर पांचवां विकेट गंवा दिया था. उसकी बढ़त अभी सिर्फ 150 रनों की हुई थी.

पंत की फिफ्टी, जुरेल का शतक

पांचवां विकेट गिरने के बाद ध्रुव जुरेल और हर्ष दुबे ने जिम्मा संभाला. दोनों के बीच 184 रनों की विशालकाय साझेदारी हुई, जिससे टीम इंडिया ने 300 रनों का आंकड़ा छुआ. उसके बाद ऋषभ पंत ने जुरेल के साथ मिलकर 82 रन जोड़े. ऋषभ पंत ने 65 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली.

ध्रुव जुरेल दूसरी पारी में 127 रन बनाकर नाबाद लौटे. जुरेल ने पहली पारी में भी नाबाद शतकीय पारी खेली थी. जुरेल ने पहली पारी में नाबाद 132 रनों की पारी खेली थी. जुरेल ने पूरे मैच में 259 रन बनाए.

दक्षिण अफ्रीका को 417 का लक्ष्य

तीसरे दिन भारत ने 382/7 के स्कोर पर दूसरी पारी घोषित की. भारत ने उसके सामने 417 रनों का लक्ष्य रखा है. चौथे दिन स्टंप्स तक 11 ओवरों में बिना विकेट गंवाए 25 रन बना लिए हैं. चौथे और आखिरी दिन उसे जीत के लिए 392 रन और बनाने होंगे. आपको याद दिला दें कि पहले अनऑफिशियल टेस्ट इंडिया A ने 3 विकेट से जीता था.

