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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND-W vs SA-W Highlights: जीती हुई बाजी हारा भारत, मारिजाने कैप ने दक्षिण अफ्रीका को दिलाई जीत; कांटे का हुआ मुकाबला

IND-W vs SA-W Highlights: जीती हुई बाजी हारा भारत, मारिजाने कैप ने दक्षिण अफ्रीका को दिलाई जीत; कांटे का हुआ मुकाबला

IND-W vs SA-W Highlights: मारिजाने कैप की 81 रनों की आतिशी पारी से दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया. हालांकि अगर भारतीय फील्डर्स आसान कैच नहीं छोड़ते तो मैच का नतीजा कुछ और होता.

Written By : शिवम |  Updated at : 21 Jun 2026 10:47 PM (IST)
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महिला विश्व कप 2026 के 18वें मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 158 रन बनाए थे, कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक नहीं लगा पाया. लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत धीमी हुई थी, इसके बाद श्री चराणी ने पॉवरप्ले के आखिरी ओवर में 2 विकेट लेकर भारत के लिए मैच बना दिया था. लेकिन फिर मारिजाने कैप और ताजमिन ब्रित्स के बीच हुई 97 रनों की साझेदारी ने भारत से मैच दूर कर दिया. हालांकि ये साझेदारी इतनी बड़ी नहीं बनती, अगर भारतीय फील्डर आसान कैचों को नहीं छोड़ते. हालांकि इस जोड़ी के टूटने के साथ भारत ने वापसी की, लेकिन राधा यादव के उस कैच ड्राप ने फिर मैच दूर कर दिया जो मारिजाने का था. उन्होंने 45 गेंदों में 81 रन बनाकर मैच जिताऊ पारी खेली. ये टीम इंडिया की इस वर्ल्ड कप पहली हार है.

159 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की ओपनर्स लौरा वोलवार्ड और ताजमिन ब्रित्स ने धीमी शुरुआत की थी. भारत के लिए पहला विकेट श्री चराणी ने लिया, उन्होंने कप्तान वोलवार्ड (20) को पॉवरप्ले के आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर आउट किया. चराणी ने इसी ओवर में दूसरा विकेट भी चटकाया, उन्होंने एनेरी डर्कसेन (0) को बोल्ड किया.

चौथे नंबर पर आईं मारिजाने कैप ने ताजमिन ब्रित्स के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 97 रनों की साझेदारी की. इस जोड़ी को शेफाली वर्मा ने 17वें ओवर में तोड़ा, उन्होंने ब्रित्स को कैच आउट कराया. ब्रित्स ने 36 गेंदों में 1 छक्का और 2 चौकों की मदद से 40 रन बनाए. इस विकेट के साथ भारत ने मैच में वापसी की थी.

मारिजाने को 2 जीवनदान, खेली मैच जिताऊ पारी

17वें ओवर की पहली गेंद पर शेफाली वर्मा ने ब्रित्स को आउट किया, तब दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए  23 गेंदों में 37 रन चाहिए थे. इसी ओवर में मारिजाने कैप को दूसरी बार जीवनदान मिला, अगर राधा यादव उस आसान कैच को पकड़ लेती तो भारत अपनी पकड़ मजबूत कर सकता था.

मारिजाने ने 45 गेंदों में 4 छक्के और 7 चौके लगाकर 81 रनों की नाबाद पारी खेली, ये उनकी टी20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ी पारी है. ये दक्षिण अफ्रीका की लगातार दूसरी जीत और भारत की इस विश्व कप पहली हार है.

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श्री चराणी ने लिए 3 विकेट

श्री चराणी ने शानदार गेंदबाजी की, उन्होंने पॉवरप्ले के एक ही ओवर में 2 विकेट लिए और अंतिम ओवरों में भी नदीन डी क्लर्क का महत्वपूर्ण विकेट लिया. उनके आलावा सिर्फ शेफाली वर्मा को एक विकेट मिला. अन्य कोई गेंदबाज विकेट नहीं ले पाया. दीप्ति शर्मा ने 4 ओवरों में 44 रन दिए. अरुंधति रेड्डी ने 3 ओवरों में 29, प्रेमा रावत ने 2 ओवरों में 21 रन लुटाए.

भारतीय पारी हाइलाइट्स

इससे पहले भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. स्मृति मंधाना के रूप में भारत का पहला विकेट 30 के स्कोर पर गिरा, उन्हें मारिजाने कैप ने बोल्ड किया था. उपकप्तान मंधाना ने 12 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 17 रन बनाए. इसके बाद शेफाली वर्मा ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, लेकिन वह भी पॉवरप्ले में आउट हो गईं. शेफाली ने 15 गेंदों में 1 छक्का और 4 चौकों की मदद से 31 रन बनाए, उन्हें शबनीम इस्माइल ने आउट किया.

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इस मुकाबले में भारत का कोई बल्लेबाज अर्धशतक नहीं लगा पाया, यास्तिका भाटिया 15, जेमिमा रोड्रिगेज 12 रन बनाकर आउट हुईं. अपना 200वां टी20 इंटरनेशनल मैच खेल रही कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 22 गेंदों में 24 रन बनाए, उन्हें भी शबनीम इस्माइल ने बोल्ड किया. दीप्ति शर्मा ने 21 गेंदों में 3 चौकों की मदद से महत्वपूर्ण 29 रन बनाए, ऋचा घोष ने 14 गेंदों में 15 रन बनाए.

दक्षिण अफ्रीका के लिए मारिजाने कैप और शबनीम इस्माइल ने 2-2 विकेट लिए. कप्प ने 4 ओवरों में 27 और शबनीम ने 28 रन दिए. नॉनकुलुलेको म्लाबा, नदीन डी क्लर्क और अयाबांगा खाका ने 1-1 विकेट चटकाया था.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 21 Jun 2026 10:31 PM (IST)
Tags :
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