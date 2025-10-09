हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs SA Live Score: भारत-साउथ अफ्रीका के बीच मैच शुरू, टीम इंडिया की पहले बल्लेबाजी

IND vs SA Live Score: भारत-साउथ अफ्रीका के बीच मैच शुरू, टीम इंडिया की पहले बल्लेबाजी

IND W vs SA W Live Score, Women's Cricket World Cup: वर्ल्ड कप में आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मैच खेला जा रहा है. इस मैच का लाइव स्कोर यहां जानिए. इसके साथ ही मैच से जुड़े सभी अपडेट्स भी पढ़िए.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 09 Oct 2025 04:06 PM (IST)

LIVE

Key Events
IND W vs SA W Live Score Womens Cricket World Cup 2025 India vs South Africa Scorecard Commentary Live Updates Harmanpreet Tazmin Brits Smriti IND vs SA Live Score: भारत-साउथ अफ्रीका के बीच मैच शुरू, टीम इंडिया की पहले बल्लेबाजी
भारत बनाम साउथ अफ्रीका, वीमेंस वर्ल्ड कप 2025
Source : ABP Live

Background

IND W vs SA W Women's Cricket World Cup 2025: वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 में भारत का आज तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है. आज के मैच में टीम इंडिया की भिड़ंत साउथ अफ्रीका से होगी. ये मैच विशाखापट्टनम के डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. ये मुकाबला 3 बजे शुरू होना था, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ी देर से शुरू किया जाएगा.

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, श्री चरणी और क्रांति गौड़.

साउथ अफ्रीका की संभावित प्लेइंग इलेवन

लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), तजामिन ब्रिट्स, सुने लुस, मैरिज़ेन कप्प, एनेके बॉश, सिनालो जाफ़्टा (विकेटकीपर), क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लर्क, एनेरी डर्कसन/मसाबाता क्लास, अयाबोंगा खाका और नॉनकुलुलेको म्लाबा.

16:06 PM (IST)  •  09 Oct 2025

IND vs SA Live Score: भारत-साउथ अफ्रीका के बीच मैच शुरू

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मैच शुरू हो गया है. टीम इंडिया की तरह से प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना बल्लेबाजी करने आई हैं. भारत ने पहले ओवर में बिना कोई विकेट खोए 8 रन बनाए.

15:43 PM (IST)  •  09 Oct 2025

IND vs SA Live Score: 4 बजे शुरू होगा मैच

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मैच 3 बजे शुरू होना था. बारिश की वजह से ये मुकाबला अब 4 बजे शुरू होगा.

