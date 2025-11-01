भारत या दक्षिण अफ्रीका, 2 नवंबर को इनमें से कोई एक टीम नई वर्ल्ड चैंपियन कहलाएगी. स्मृति मंधाना से लेकर जेमिमा रोड्रीग्स और लौरा वुल्वार्ट जैसे नामी खिलाड़ियों पर सबकी नजरें टिकी होंगी. वनडे क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम आज तक 33 बार आमने-सामने आई हैं, जिनमें 20 बार टीम इंडिया जीती है. कागजी रिकॉर्ड्स भारत के पक्ष में हैं, लेकिन खिलाड़ियों के आपसी बैटल के आंकड़े देख आप चौंक जाएंगे. रोड्रीग्स की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की मैरिजेन कैप उनपर हावी रही हैं.

भारतीय बल्लेबाज आपसी बैटल में कितना आगे?

सबसे पहले स्मृति मंधाना की बात करें तो मैरिजेन काप के खिलाफ वनडे में उन्होंने 116 गेंद खेलकर 72 रन बनाए हैं, लेकिन इस दौरान काप ने उन्हें 3 बार आउट भी किया है. मंधाना का मलाबा के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है. मलाबा की 81 गेंदों में उन्होंने 67 रन बनाए, लेकिन 3 बार आउट भी हुईं.

कप्तान हरमनप्रीत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 89 रन बनाए थे. मगर दक्षिण अफ्रीका की काप के खिलाफ 80 गेंद खेलकर उन्होंने चार बार अपना विकेट गंवाया है. काप के खिलाफ जेमिमा रोड्रीग्स का रिकॉर्ड तो सबसे ज्यादा बेकार है. उनके खिलाफ जेमिमा 14 गेंदों में सिर्फ चार रन बना सकी हैं और 2 बार आउट हुई हैं. वो सेमीफाइनल में नाबाद 127 रन की पारी खेलकर आ रही हैं.

भारतीय गेंदबाजों का हाल, दक्षिण अफ्रीका बैटिंग के खिलाफ

वुल्वार्ट फाइनल में भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा होंगी. मौजूदा वर्ल्ड कप में दीप्ति शर्मा 17 विकेट ले चुकी हैं, लेकिन वुल्वार्ट उन्हें डॉमिनेट करती आई हैं. दीप्ति की 173 गेंदों पर उन्होंने 95 रन बनाए हैं. दीप्ति उन्हें सिर्फ 3 बार आउट कर पाई हैं. वहीं दीप्ति ने ताजमिन ब्रिट्स को एक बार आउट किया है. ब्रिट्स ने दीप्ति की 38 गेंदों पर 27 रन बनाए हैं.

मैरिजेन काप, दीप्ति के खिलाफ धुआंधार बैटिंग करती रही हैं. उन्होंने दीप्ति की 130 गेंदों पर 107 रन बनाए हैं. हालांकि भारतीय ऑलराउंडर ने काप को 3 बार आउट भी किया है. श्री चरणी इस वर्ल्ड कप में 13 विकेट ले चुकी हैं, जो सिनालो जाफ्टा पर भारी पड़ी हैं. उन्होंने जाफ्टा को 9 गेंदों में 2 बार आउट किया है.

यह भी पढ़ें:

टीम इंडिया को अगर जीतना है पहला ODI वर्ल्ड कप, दूर करनी होंगी ये 3 कमियां; फिर चैंपियन बनना तय