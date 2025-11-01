हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND W vs SA W Final: भारत या दक्षिण अफ्रीका, कौन ज्यादा खतरनाक? हैरान कर देंगे खिलाड़ियों की आपसी बैटल के आंकड़े

IND W vs SA W Final: भारत या दक्षिण अफ्रीका, कौन ज्यादा खतरनाक? हैरान कर देंगे खिलाड़ियों की आपसी बैटल के आंकड़े

IND W vs SA W Head to Head: भारत या दक्षिण अफ्रीका, 2 नवंबर को इनमें से कोई एक टीम नई वर्ल्ड चैंपियन कहलाएगी. फाइनल से पहले देखिए खिलाड़ियों के आपसी बैटल के आंकड़े.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 01 Nov 2025 07:09 PM (IST)
Preferred Sources

भारत या दक्षिण अफ्रीका, 2 नवंबर को इनमें से कोई एक टीम नई वर्ल्ड चैंपियन कहलाएगी. स्मृति मंधाना से लेकर जेमिमा रोड्रीग्स और लौरा वुल्वार्ट जैसे नामी खिलाड़ियों पर सबकी नजरें टिकी होंगी. वनडे क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम आज तक 33 बार आमने-सामने आई हैं, जिनमें 20 बार टीम इंडिया जीती है. कागजी रिकॉर्ड्स भारत के पक्ष में हैं, लेकिन खिलाड़ियों के आपसी बैटल के आंकड़े देख आप चौंक जाएंगे. रोड्रीग्स की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की मैरिजेन कैप उनपर हावी रही हैं.

भारतीय बल्लेबाज आपसी बैटल में कितना आगे?

सबसे पहले स्मृति मंधाना की बात करें तो मैरिजेन काप के खिलाफ वनडे में उन्होंने 116 गेंद खेलकर 72 रन बनाए हैं, लेकिन इस दौरान काप ने उन्हें 3 बार आउट भी किया है. मंधाना का मलाबा के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है. मलाबा की 81 गेंदों में उन्होंने 67 रन बनाए, लेकिन 3 बार आउट भी हुईं.

कप्तान हरमनप्रीत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 89 रन बनाए थे. मगर दक्षिण अफ्रीका की काप के खिलाफ 80 गेंद खेलकर उन्होंने चार बार अपना विकेट गंवाया है. काप के खिलाफ जेमिमा रोड्रीग्स का रिकॉर्ड तो सबसे ज्यादा बेकार है. उनके खिलाफ जेमिमा 14 गेंदों में सिर्फ चार रन बना सकी हैं और 2 बार आउट हुई हैं. वो सेमीफाइनल में नाबाद 127 रन की पारी खेलकर आ रही हैं.

भारतीय गेंदबाजों का हाल, दक्षिण अफ्रीका बैटिंग के खिलाफ

वुल्वार्ट फाइनल में भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा होंगी. मौजूदा वर्ल्ड कप में दीप्ति शर्मा 17 विकेट ले चुकी हैं, लेकिन वुल्वार्ट उन्हें डॉमिनेट करती आई हैं. दीप्ति की 173 गेंदों पर उन्होंने 95 रन बनाए हैं. दीप्ति उन्हें सिर्फ 3 बार आउट कर पाई हैं. वहीं दीप्ति ने ताजमिन ब्रिट्स को एक बार आउट किया है. ब्रिट्स ने दीप्ति की 38 गेंदों पर 27 रन बनाए हैं.

मैरिजेन काप, दीप्ति के खिलाफ धुआंधार बैटिंग करती रही हैं. उन्होंने दीप्ति की 130 गेंदों पर 107 रन बनाए हैं. हालांकि भारतीय ऑलराउंडर ने काप को 3 बार आउट भी किया है. श्री चरणी इस वर्ल्ड कप में 13 विकेट ले चुकी हैं, जो सिनालो जाफ्टा पर भारी पड़ी हैं. उन्होंने जाफ्टा को 9 गेंदों में 2 बार आउट किया है.

यह भी पढ़ें:

टीम इंडिया को अगर जीतना है पहला ODI वर्ल्ड कप, दूर करनी होंगी ये 3 कमियां; फिर चैंपियन बनना तय

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 01 Nov 2025 07:09 PM (IST)
Tags :
IND W Vs SA W Cricket World Cup 2025 Icc Womens World Cup 2025 IND W Vs SA W Final
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
POCSO के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कहा- 'अपराध वासना का नहीं, प्रेम का परिणाम'
POCSO के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कहा- 'अपराध वासना का नहीं, प्रेम का परिणाम'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
क्रिकेट
हम सभी को बाबर आजम का..., रोहित शर्मा का रिकॉर्ड टूटा तो बदले वसीम अकरम के सुर; दे डाला बड़ा बयान
हम सभी को बाबर आजम का..., रोहित शर्मा का रिकॉर्ड टूटा तो बदले वसीम अकरम के सुर; दिया बड़ा बयान
टेलीविजन
क्या आपको याद है टीवी की ‘हिटलर दीदी’, 43 की उम्र में दिखने लगी हैं ऐसी, देखें लेटेस्ट तस्वीरें
क्या आपको याद है टीवी की ‘हिटलर दीदी’, 43 की उम्र में दिखने लगी हैं ऐसी, देखें तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

BOLLYWOOD NEWS: कपूर फैम्ली पर बना नया शो.... सामने आई रिलीज डेट |KFH
Jhanak:कॉलेज प्रोटेस्ट में दिखा Jhanak-Rishi का Romance #sbs
Ravi Kishan Death Threat: जान से मारने की आई धमकी के बाद ऑन कैमरा गरजे रवि किशन | Breaking
Dularchand Case: दुलारचंद हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे के बाद भी कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं?
Dularchand Case: दुलारचंद हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पलट दिया पूरा खेल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
POCSO के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कहा- 'अपराध वासना का नहीं, प्रेम का परिणाम'
POCSO के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कहा- 'अपराध वासना का नहीं, प्रेम का परिणाम'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
क्रिकेट
हम सभी को बाबर आजम का..., रोहित शर्मा का रिकॉर्ड टूटा तो बदले वसीम अकरम के सुर; दे डाला बड़ा बयान
हम सभी को बाबर आजम का..., रोहित शर्मा का रिकॉर्ड टूटा तो बदले वसीम अकरम के सुर; दिया बड़ा बयान
टेलीविजन
क्या आपको याद है टीवी की ‘हिटलर दीदी’, 43 की उम्र में दिखने लगी हैं ऐसी, देखें लेटेस्ट तस्वीरें
क्या आपको याद है टीवी की ‘हिटलर दीदी’, 43 की उम्र में दिखने लगी हैं ऐसी, देखें तस्वीरें
विश्व
'कोई अकेला नहीं रहेगा...', अमेरिका बोला- झगड़ालू चीन से निपटने के लिए सहयोगियों को तकनीक देने को तैयार
'कोई अकेला नहीं रहेगा...', अमेरिका बोला- झगड़ालू चीन से निपटने के लिए सहयोगियों को तकनीक देने को तैयार
दिल्ली NCR
दिल्ली: वजीरपुर में बर्तन की फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की 13 गाड़ियां बुझाने में जुटीं
दिल्ली: वजीरपुर में बर्तन की फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की 13 गाड़ियां बुझाने में जुटीं
यूटिलिटी
म्युचुअल फंड्स, गोल्ड या फिर एफडी, कहां निवेश करना है ज्यादा सेफ, जान लीजिए
म्युचुअल फंड्स, गोल्ड या फिर एफडी, कहां निवेश करना है ज्यादा सेफ, जान लीजिए
ट्रेंडिंग
'श्यामा आन बसो वृंदावन में' भजन पर लड़की ने किया गजब का डांस- वीडियो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे
'श्यामा आन बसो वृंदावन में' भजन पर लड़की ने किया गजब का डांस- वीडियो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget