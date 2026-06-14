LIVE: भारतीय पारी के 50 रन पूरे, स्मृति मंधना-हरमनप्रीत कौर ने बढ़ाया गियर

आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के दसवें संस्करण (Women's T20 World Cup 2026) में भारत आज पाकिस्तान के खिलाफ मैच के साथ अपने अभियान की शुरुआत कर रही है. भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में खेला जा रहा है. भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है.

हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर कहा कि पिच अच्छी है, इसलिए हमने सोचा कि पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए. उन्होंने कहा, "हम सभी उत्साहित हैं, पिछले विश्व कप से हमें आत्मविश्वास मिला है." पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया 3 स्पिनर और 2 मीडियम पेसर के साथ खेल रही है.

भारत की प्लेइंग 11

स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर, भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, श्री चरणी, श्रेयंका पाटिल.

पाकिस्तान की प्लेइंग 11

मुनीबा अली (विकेटकीपर), गुल फिरोजा, आयशा जफर, सायरा जबीन, नतालिया परवेज, आलिया रियाज, फातिमा सना (कप्तान), रमीन शमीम, नशरा संधू, सादिया इकबाल, तस्मिया रुबाब.

भारत-पाकिस्तान हेड टू हेड

टी20 इंटरनेशनल में हेड टू हेड की बात करें तो भारतीय महिला और पाकिस्तान महिला 16 बार आमने सामने हुई हैं. इसमें टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है. सिर्फ 3 बार ही पाकिस्तान टीम भारत को हरा पाई है, 13 बार टीम इंडिया ने पाकिस्तान को धूल चटाई है.

भारतीय महिला टीम

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया, नंदनी शर्मा, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, श्रेयंका पाटिल, रेणुका सिंह, राधा यादव.

पाकिस्तान महिला टीम

फातिमा सना (कप्तान), गुल फिरोजा, आयशा जफर, इरम जावेद, एमान फातिमा, नाशरा संधू, डायना बेग, तस्मिया रुबाब, आलिया रियाज, नतालिया परवेज, तुबा हसन, रमीन शमीम, सादिया इकबाल, सायरा जबीन, मुनीबा अली.