IND W vs PAK W Women's ODI World Cup 2025: वीमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 में आज भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जा रहा है. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारत और पाकिस्तान के बीच ये मुकाबला श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के आर. प्रेमदास स्टेडियम में खेला जा रहा है.

भारत की प्लेइंग इलेवन

प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा, रेणुका सिंह ठाकुर, क्रांति गौड़ और श्री चरणी.

पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन

मुनीबा अली, सदफ शमास, सिदरा अमीन, रमीन शमीम, आलिया रियाज, सिदरा नवाज (विकेटकीपर), फातिमा सना (कप्तान), नतालिया परवेज, डायना बेग, नाशरा संधू और सादिया इकबाल.