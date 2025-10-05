हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND-W vs PAK-W Live Score: भारत का दूसरा विकेट गिरा, स्मृति मंधाना के बाद प्रतिका रावल आउट; पाकिस्तान की मैच में वापसी

IND W vs PAK W ODI World Cup 2025: वीमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे मैच का लाइव स्कोर यहां पढ़िए. इसके साथ ही मैच से जुड़े सभी अपडेट्स भी जानिए.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 05 Oct 2025 04:14 PM (IST)

LIVE

Key Events
भारत बनाम पाकिस्तान, महिला वनडे विश्व कप 2025
Source : ABP Live

Background

IND W vs PAK W Women's ODI World Cup 2025: वीमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 में आज भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जा रहा है. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारत और पाकिस्तान के बीच ये मुकाबला श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के आर. प्रेमदास स्टेडियम में खेला जा रहा है.

भारत की प्लेइंग इलेवन

प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा, रेणुका सिंह ठाकुर, क्रांति गौड़ और श्री चरणी.

पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन

मुनीबा अली, सदफ शमास, सिदरा अमीन, रमीन शमीम, आलिया रियाज, सिदरा नवाज (विकेटकीपर), फातिमा सना (कप्तान), नतालिया परवेज, डायना बेग, नाशरा संधू और सादिया इकबाल.

16:14 PM (IST)  •  05 Oct 2025

IND-W vs PAK-W Live Score: भारत का दूसरा विकेट गिरा

भारत का दूसरा विकेट गिर गया है. ओपनिंग बल्लेबाज प्रतिका रावल 37 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हुईं. प्रतिका ने इस पारी में 5 चौके लगाए.

15:49 PM (IST)  •  05 Oct 2025

IND-W vs PAK-W Live Score: भारत का पहला विकेट गिरा

भारत का पहला विकेट गिर गया है. स्मृति मंधाना 32 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हो गई. पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने टीम को पहली सफलता दिलाई.

IND W Vs PAK W Women's World Cup IND VS PAK ODI World Cup 2025
