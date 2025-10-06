IND W vs PAK W: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पड़ोसी टीम पाकिस्तान के खिलाफ उनका दबदबा क्यों अटूट है. कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए महिला विश्व कप 2025 के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 88 रन से करारी शिकस्त दी. इसी के साथ भारत ने वनडे में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जीत का ग्राफ 12-0 तक बढ़ा लिया है.

भारत की शानदार जीत

मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में 247 रन बनाए. जवाब में पाकिस्तान की टीम 43 ओवर में ही 159 रन पर ऑलआउट हो गई. टीम इंडिया के गेंदबाजों ने एकजुट होकर शानदार प्रदर्शन किया. क्रांति गौड़ और रेणुका सिंह ने नई गेंद से दबाव बनाया, जबकि दीप्ति शर्मा और रजेश्वरी गायकवाड़ ने बीच के ओवरों में रन रोकने का काम किया.

भारत की ओर से हरलीन देओल (46 रन) और ऋचा घोष (नाबाद 35 रन) ने अहम पारियां खेली. ऋचा ने अंतिम ओवरों में तेज शॉट्स लगाकर स्कोर को 240 से ऊपर पहुंचाया, जो बाद में पाकिस्तान के लिए भारी साबित हुआ.

हरमनप्रीत का दमदार बयान

मैच के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जीत पर खुशी जताते हुए कहा, “सभी बहुत खुश हैं, यह मुकाबला हमारे लिए महत्वपूर्ण था और मुझे भरोसा है कि भारत में भी सभी लोग खुश होंगे. क्रांति ने बेहतरीन गेंदबाजी की और रेणुका ने उसे अच्छी मदद दी. हमने कुछ मौके गंवाए, लेकिन अंत में जीत सबसे ज्यादा मायने रखती है.”

हरमन ने यह भी माना कि पिच बल्लेबाजी के लिए आसान नही थी. उन्होंने कहा, “बारिश के बाद पिच थोड़ी फंसी हुई थी. हमारा मकसद लंबे समय तक बल्लेबाजी करना था ताकि हम अच्छा स्कोर बना सकें. ऋचा ने आखिरी में जो 30 रन बनाए, वे मैच का टर्निंग पॉइंट थे.”

पाकिस्तान को लगी मिर्ची!

हरमनप्रीत ने अपने अंदाज में यह भी कहा कि टीम का मकसद सिर्फ मैच जीतना नहीं बल्कि आत्मविश्वास बनाए रखना है. उन्होंने आगे कहा, “अब हम भारत लौटकर इसी लय को बरकरार रखना चाहते हैं. हमें वहां की पिचों का अनुभव है और उम्मीद है कि अगले मैच में भी हम यही प्रदर्शन दोहराएंगे.”

भारत की इस जीत से पाकिस्तान में खलबली मच गई है. सोशल मीडिया पर जहां भारतीय फैंस टीम इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तानी फैंस अपनी टीम की हार पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं.