हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWomen's World Cup: IND-PAK मैच में बवाल, पाकिस्तानी स्पिनर दिखा रही थी आंख; हरमनप्रीत कौर ने यूं दिया जवाब

Women's World Cup: IND-PAK मैच में बवाल, पाकिस्तानी स्पिनर दिखा रही थी आंख; हरमनप्रीत कौर ने यूं दिया जवाब

ICC Women's World Cup 2025: रविवार को खेले गए भारत बनाम पाकिस्तान (IND vs PAK) मैच में पाकिस्तानी स्पिनर नशरा संधू हरमनप्रीत कौर को आंख दिखा रही थी. ये भारतीय पारी के 22वें ओवर के बाद हुआ.

By : शिवम | Updated at : 06 Oct 2025 07:58 AM (IST)
Preferred Sources

महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के छठे मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 88 रनों से हराया. इस मैच में हरमनप्रीत कौर और पाकिस्तान की स्पिनर नशरा संधू के बीच बवाल देखने को मिला. भारतीय पारी में 22वें ओवर की आखिरी गेंद पर ये हुआ, जब नशरा हरमनप्रीत को घूरने लग गई.

इससे पहले पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. प्रतिका रावल 31 और स्मृति मंधाना ने 23 रन बनाए. तीसरे नंबर पर आई हरलीन देओल ने सबसे अधिक 46 रन बनाए. चौथे नंबर पर कप्तान हरमनप्रीत कौर आईं, जिन्होंने 34 गेंदों में 19 रन बनाए.

हरमनप्रीत को घूरने लगी नशरा संधू

पाकिस्तान के पुरुष खिलाड़ी हों या महिला, सब ऐसी हरकतों में ही सिर्फ आगे हैं. भारतीय पारी के 22वें ओवर की आखिरी गेंद पर हरमनप्रीत कौर ने सामने की तरफ खेला, गेंदबाज नशरा संधू ने इसे रोक लिया और बल्लेबाज की तरफ थ्रो की एक्टिंग करती हुई हरमनप्रीत को घूरने लगी. इस पर कौर ने कोई आक्रामक प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि वह भी उन्हें घूरने लगी और फिर हल्की मुस्कान के साथ कुछ कहा. उनका रिएक्शन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा.

कप्तानों ने नहीं मिलाया हाथ

इससे पहले हरमनप्रीत कौर ने फातिमा सना से टॉस के दौरान हाथ नहीं मिलाया था. ये पुरुष क्रिकेट से शुरू हुआ था, जब एशिया कप में सूर्यकुमार यादव ने सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया था. हरमनप्रीत ने इसे जारी रखा.

पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 248 रनों का लक्ष्य दिया था, जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 159 रनों पर ढेर हो गई. क्रांति गौड़ को प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया, जिन्होंने अपने 10 ओवरों के स्पेल में सिर्फ 20 रन देकर 3 विकेट चटकाए थे. उन्होंने सदफ शम्स, आलिया रियाज और नतालिया परवेज को अपना शिकार बनाया. इस जीत के बाद भारतीय टीम महिला विश्व कप 2025 की अंक तालिका में पहले नंबर पर आ गई.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 06 Oct 2025 07:58 AM (IST)
Tags :
Indian Women Cricket Team IND W Vs PAK W Nashra Sandhu Pakistan Women Cricket Team HARMANPREET KAUR ICC Women's ODI World Cup 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
वो मुस्लिम देश जहां एक रोटी के लिए गिनने पड़ते हैं लाखों के नोट, कागज से भी सस्ती करेंसी! अब सरकार ने लिया बड़ा फैसला
वो मुस्लिम देश जहां एक रोटी के लिए गिनने पड़ते हैं लाखों के नोट, कागज से भी सस्ती करेंसी! अब सरकार ने लिया बड़ा फैसला
क्रिकेट
IND W vs PAK W: 'मुझे यकीन है कि घर पर सब.…', पाकिस्तान को रौंदने के बाद हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान
'मुझे यकीन है कि घर पर सब.…', पाकिस्तान को रौंदने के बाद हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान
इंडिया
'न्याय मिलना चाहिए', राहुल गांधी ने विदेश से रायबरेली लगाया फोन, दलित युवक की हत्या के बाद परिवार से की बात
'न्याय मिलना चाहिए', राहुल गांधी ने विदेश से रायबरेली लगाया फोन, दलित युवक की हत्या के बाद परिवार से की बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather Today: यूपी में अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम, बारिश और ठंडी हवाओं से होगा सर्दी का एहसास
यूपी में अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम, बारिश और ठंडी हवाओं से होगा सर्दी का एहसास
Advertisement

वीडियोज

Unclaimed Deposits पर सरकार की नयी पहल: अब अपने पैसों को वापस कैसे लें?| Paisa Live
RBI की नई नीति: EMI मिस होने पर Smartphone और laptop हो सकते हैं lock!| Paisa Live
Copper में बंपर तेजी! जानिए क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह और कहाँ करें निवेश?| Paisa Live
भारत-अमेरिका रिश्तों में तेल और Gas की deal से नया संतुलन, रूस से तेल की खरीद कम| Paisa Live
MTNL default कर गई! लेकिन क्या आपके पैसे सुरक्षित हैं? जानिए पूरा सच| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
वो मुस्लिम देश जहां एक रोटी के लिए गिनने पड़ते हैं लाखों के नोट, कागज से भी सस्ती करेंसी! अब सरकार ने लिया बड़ा फैसला
वो मुस्लिम देश जहां एक रोटी के लिए गिनने पड़ते हैं लाखों के नोट, कागज से भी सस्ती करेंसी! अब सरकार ने लिया बड़ा फैसला
क्रिकेट
IND W vs PAK W: 'मुझे यकीन है कि घर पर सब.…', पाकिस्तान को रौंदने के बाद हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान
'मुझे यकीन है कि घर पर सब.…', पाकिस्तान को रौंदने के बाद हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान
इंडिया
'न्याय मिलना चाहिए', राहुल गांधी ने विदेश से रायबरेली लगाया फोन, दलित युवक की हत्या के बाद परिवार से की बात
'न्याय मिलना चाहिए', राहुल गांधी ने विदेश से रायबरेली लगाया फोन, दलित युवक की हत्या के बाद परिवार से की बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather Today: यूपी में अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम, बारिश और ठंडी हवाओं से होगा सर्दी का एहसास
यूपी में अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम, बारिश और ठंडी हवाओं से होगा सर्दी का एहसास
बॉलीवुड
जब शाहरुख खान के बंगले मन्नत पहुंचे राघव जुयाल, गलती से आर्यन खान से पूछ लिया था ये सवाल
जब शाहरुख खान के बंगले मन्नत पहुंचे राघव जुयाल, गलती से आर्यन खान से पूछ लिया था ये सवाल
ट्रेंडिंग
रब ने बना दी जोड़ी! शादी की खुशी में दीवानों की तरह नाचा दूल्हा, दुल्हन ने भी दिया साथ- वीडियो वायरल
रब ने बना दी जोड़ी! शादी की खुशी में दीवानों की तरह नाचा दूल्हा, दुल्हन ने भी दिया साथ- वीडियो वायरल
फैशन
Karwa Chauth outfit ideas: करवाचौथ पर रश्मिका मंदाना को भी मात दे देंगी आप, इन 10 फोटोज से आजमा लें ब्राइडल लुक
करवाचौथ पर रश्मिका मंदाना को भी मात दे देंगी आप, इन 10 फोटोज से आजमा लें ब्राइडल लुक
यूटिलिटी
घर में हैं बहुत से कटे-फटे नोट तो यहां कर सकते हैं एक्सचेंज, जान लें पूरा प्रोसेस
घर में हैं बहुत से कटे-फटे नोट तो यहां कर सकते हैं एक्सचेंज, जान लें पूरा प्रोसेस
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget