महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के छठे मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 88 रनों से हराया. इस मैच में हरमनप्रीत कौर और पाकिस्तान की स्पिनर नशरा संधू के बीच बवाल देखने को मिला. भारतीय पारी में 22वें ओवर की आखिरी गेंद पर ये हुआ, जब नशरा हरमनप्रीत को घूरने लग गई.

इससे पहले पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. प्रतिका रावल 31 और स्मृति मंधाना ने 23 रन बनाए. तीसरे नंबर पर आई हरलीन देओल ने सबसे अधिक 46 रन बनाए. चौथे नंबर पर कप्तान हरमनप्रीत कौर आईं, जिन्होंने 34 गेंदों में 19 रन बनाए.

हरमनप्रीत को घूरने लगी नशरा संधू

पाकिस्तान के पुरुष खिलाड़ी हों या महिला, सब ऐसी हरकतों में ही सिर्फ आगे हैं. भारतीय पारी के 22वें ओवर की आखिरी गेंद पर हरमनप्रीत कौर ने सामने की तरफ खेला, गेंदबाज नशरा संधू ने इसे रोक लिया और बल्लेबाज की तरफ थ्रो की एक्टिंग करती हुई हरमनप्रीत को घूरने लगी. इस पर कौर ने कोई आक्रामक प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि वह भी उन्हें घूरने लगी और फिर हल्की मुस्कान के साथ कुछ कहा. उनका रिएक्शन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा.

What has Harmanpreet Kaur just said? 😉 pic.twitter.com/mnOWNPv2Pt — Ulfat 🦋 (@ulffat__) October 5, 2025

कप्तानों ने नहीं मिलाया हाथ

इससे पहले हरमनप्रीत कौर ने फातिमा सना से टॉस के दौरान हाथ नहीं मिलाया था. ये पुरुष क्रिकेट से शुरू हुआ था, जब एशिया कप में सूर्यकुमार यादव ने सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया था. हरमनप्रीत ने इसे जारी रखा.

पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 248 रनों का लक्ष्य दिया था, जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 159 रनों पर ढेर हो गई. क्रांति गौड़ को प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया, जिन्होंने अपने 10 ओवरों के स्पेल में सिर्फ 20 रन देकर 3 विकेट चटकाए थे. उन्होंने सदफ शम्स, आलिया रियाज और नतालिया परवेज को अपना शिकार बनाया. इस जीत के बाद भारतीय टीम महिला विश्व कप 2025 की अंक तालिका में पहले नंबर पर आ गई.