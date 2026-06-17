मंधाना-शेफाली की शतकीय साझेदारी, भारतीय टीम ने बनाया टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर

महिला टी20 विश्व कप के 10वें मुकाबले में भारतीय टीम ने नीदरलैंड के सामने जीत के लिए 210 रनों का लक्ष्य रखा है. पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 209 रन बनाए. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को ओपनर्स स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने शानदार शुरुआत दिलाई, दोनों ने पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की. इसके बाद ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा ने अंत में छोटी लेकिन महत्वपूर्ण पारी खेलकर भारत के स्कोर को 200 के पार पहुंचाया.

नीदरलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. भारतीय ओपनर्स शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने शानदार शुरुआत दिलाई, दोनों ने पॉवरप्ले में बिना विकेट गंवाए 59 रन बनाए. 11वें ओवर में शेफाली ने अपना अर्धशतक पूरा किया.

11वें ओवर में ही भारत के 100 रन भी पूरे हुए, अगले ओवर में शेफाली वर्मा के रूप में भारत का पहला विकेट गिरा. ये सफलता हेदर सीजर्स को मिली, उनकी गेंद पर शेफाली ने हवाई फायर किया लेकिन बॉउंड्री पर कैच आउट हो गईं. उन्होंने मंधाना के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 115 रनों की साझेदारी की.

स्मृति मंधाना की लगातार दूसरी फिफ्टी

दूसरे विकेट के लिए स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिग्स के बीच 47 रनों की साझेदारी हुई. मंधाना ने अपना अर्धशतक पूरा किया, जो टी20 वर्ल्ड कप 2026 में उनका लगातार दूसरा अर्धशतक है. उन्होंने 47 गेंदों में 74 रनों की पारी खेली, जिसमें 1 छक्का और 11 चौके लगाए. वह 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर कैच आउट हुई, उनका विकेट कैरोलीन लैंग को मिला.

अगली ही गेंद पर जेमिमा रोड्रिगेज की पारी भी समाप्त हुई, वह मर्थे वैन की गेंद पर कैच आउट हुईं. जेमिमा ने 13 गेंदों में 19 रन बनाए.

कैरोलीन लैंग ने 18वें ओवर की पहली गेंद पर यास्तिका भाटिया का भी विकेट चटकाया. इस गेंद पर भाटिया आगे बढ़कर शॉट मारना चाहती थी, लेकिन धीमी गति की इस गेंद पर पूरी तरह बीट हुईं और स्टंप आउट. यास्तिका ने 4 गेंदों में 3 रन बनाए.

टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टोटल

अंत में ऋचा घोष ने 8 गेंदों में 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 20 रन बनाए. कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 9 गेंदों में 12 और दीप्ति शर्मा ने 2 गेंदों में 10 रन बनाकर भारत के स्कोर को 200 पार पहुंचाने में अहम रोल निभाया. महिला टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार है जब भारत ने 200 से अधिक रन बनाए हैं. ये इस वर्ल्ड कप का दूसरा सबसे बड़ा टोटल भी है.