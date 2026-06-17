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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND-W vs NED-W Highlights: भारतीय महिला टीम की सबसे बड़ी जीत, टी20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड के खिलाफ रचा इतिहास

IND-W vs NED-W Highlights: भारतीय महिला टीम की सबसे बड़ी जीत, टी20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड के खिलाफ रचा इतिहास

IND-W vs NED-W Highlights: भारतीय महिला टीम ने नीदरलैंड को बुरी तरह हराकर इतिहास रचा है. ये भारत की टी20 विश्व कप में सबसे बड़ी जीत है. स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला.

Reported By : शिवम |  Updated at : 17 Jun 2026 10:53 PM (IST)
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भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने नीदरलैंड को हराकर इतिहास रचा है. पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 209 रन बनाए थे. जवाब में नीदरलैंड की पूरी टीम 114 रनों पर सिमट गई. भारत ने 95 रनों से इस मुकाबले को अपने नाम किया. रनों के आधार पर ये महिला टी20 विश्व कप में भारत की सबसे बड़ी जीत है. स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला, जिन्होंने 47 गेंदों में 74 रनों की शानदार पारी खेली थी और शेफाली वर्मा के साथ पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की.

210 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए नीदरलैंड की शुरुआत धीमी हुई थी, हालांकि उन्होंने पॉवरप्ले में सिर्फ 1 विकेट गंवाया. 5वें ओवर में नंदनी शर्मा ने हेडर सीजर्स को आउट किया. आठवें ओवर में दीप्ति शर्मा ने दूसरी ओपनर फेबे मोल्कनबोआ (15) को चलता किया. तीसरे नंबर पर आईं कप्तान बोबेट डे लीडे ने 28 रन बनाए, उनकी पारी नंदनी ने समाप्त की.

चौथे नंबर पर आईं स्टेर्रे लॉरियन कालिस ने 18 रन बनाए, जिन्हे शेफाली वर्मा ने बोल्ड किया. इसके बाद नीदरलैंड की कोई बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाई. 17.3 ओवरों में पूरी टीम 114 रनों पर सिमट गई. भारत ने 95 रनों से मुकाबले को जीत लिया, जो टी20 विश्व कप में भारत की सबसे बड़ी जीत है.

श्री चरणी ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए, शेफाली वर्मा ने 3 और नंदनी शर्मा ने 2 विकेट चटकाए. 1 विकेट दीप्ति शर्मा ने लिया.

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भारत ने WC में पहली बार बनाया 200 

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 209 रनों का विशाल स्कोर बनाया था. महिला टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार है जब भारत ने 200 रन बनाए. इसमें शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी महत्वपूर्ण रही, जिन्होंने पहले विकेट लिए 115 रनों की साझेदारी की. मंधाना ने 47 गेंदों में 74 रन बनाए, इस पारी में उन्होंने 1 छक्का और 6 चौके लगाए.

शेफाली वर्मा ने 38 गेंदों में 10 चौकों की मदद से 55 रन बनाए. ऋचा घोष ने 8 गेंदों में ताबड़तोड़ अंदाज में 20 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के और 1 चौका शामिल रहा. दीप्ति शर्मा ने अंतिम 2 गेंदों में 10 रन बनाए, जिसकी मदद से टीम इंडिया का स्कोर 209 तक पहुंचा था.

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अंक तालिका के टॉप पर पहुंची टीम इंडिया

ये भारत की महिला टी20 विश्व कप 2026 में लगातार दूसरी जीत है. इस जीत से टीम इंडिया ग्रुप ए की अंक तालिका में पहले स्थान पर आ गई, ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर है. दोनों के 4-4 अंक हैं, लेकिन भारत का नेट रन रेट (+3.975) ऑस्ट्रेलिया (+3.875) से बेहतर है. नीदरलैंड की ये लगातार दूसरी हार है, जो चौथे स्थान पर बनी हुई है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 17 Jun 2026 10:33 PM (IST)
Tags :
Indian Women Cricket Team IND Vs NED India Vs Netherlands T20 World Cup ICC Women's T20 World Cup 2026
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