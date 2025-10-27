हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट600 पुलिस, 24x7 सुरक्षा... इंदौर में हुई छेड़खानी के बाद नवी मुंबई में अलर्ट! खेला जाएगा IND-W vs AUS-W सेमीफाइनल

600 पुलिस, 24x7 सुरक्षा... इंदौर में हुई छेड़खानी के बाद नवी मुंबई में अलर्ट! खेला जाएगा IND-W vs AUS-W सेमीफाइनल

IND-W vs AUS-W Semi-Final: इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से छेड़छाड़ की घटना के बाद नवी मुंबई में पुलिस अलर्ट है, खिलाड़ियों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. यहां दूसरा सेमीफाइनल और फाइनल मैच खेला जाएगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 27 Oct 2025 02:02 PM (IST)
ऑस्ट्रेलिया की 2 महिला खिलाड़ियों के साथ इंदौर में छेड़छाड़ की घटना के बाद नवी मुंबई में पुलिस अलर्ट है, यहां 2 हाई प्रोफाइल मैच खेले जाएंगे. नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम (Dr Dy Patil Sports Academy) में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल होगा, टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला भी इसी ग्राउंड पर होगा.

महिला विश्व कप 2025 के वेन्यू में एक इंदौर का होल्कर स्टेडियम था. शहर में जहां ऑस्ट्रेलिया टीम ठहरी थी, उस होटल के पास एक कैफ़े था. कुछ महिला खिलाड़ी वहां गई थी, जहां अकील खान नाम के एक शख्स ने 2 महिला खिलाड़ियों को गलत ढंग से छुआ. ऑस्ट्रेलिया टीम के मैनेजर ने इसकी शिकायत की, जिसके बाद भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 74 और 78 में एफआईआर दर्ज हुई.

इंदौर पुलिस ने शिकायत के तुरंत बाद एक्शन लेते हुए 5 घंटे के अंदर अकील खान को गिरफ्तार कर लिया. वह अब एमआईजी पुलिस थाने में 2 दिन की रिमांड पर है. पुलिस अकील का इतिहास खंगाल रही है, कि क्या वह पहले भी किसी आरोप में गिरफ्तार हुआ है.

नवी मुंबई में कड़ी सुरक्षा

महाराष्ट्र पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सिक्योरिटी मैनेजमेंट को लेकर टाइम्स ऑफ़ इंडिया को बताया, "18 अक्टूबर, जब से टीम यहां अभ्यास कर रही है, हमने टीमों के होटल के पास सुरक्षा गार्ड खड़े किए हुए हैं. इसके आलावा टीम जब होटल से स्टेडियम आ रही है या स्टेडियम से होटल जा रही है, हम उन्हें एस्कॉर्ट भी दे रहे हैं."

उन्होंने आगे बताया, "यहां स्टेडियम में, हमने करीब 600 सुरक्षाकर्मी लगाए हैं. इसमें 75 अधिकारी और बाकी पुलिस कांस्टेबल हैं. इसके आलावा अगर प्लेयर्स कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो हम उन्हें वहां भी सुरक्षा देंगे."

अधिकारी ने इस बात पर जोर दिया कि खिलाड़ी बिना पुलिस को सूचित किए बाहर न जाएं. उन्होंने कहा, "हम शुरुआत से ही सतर्क थे, लेकिन कभी ऐसा होता है कि खिलाड़ी बिना पुलिस को सूचित किए बाहर चले जाते हैं. इससे समस्या पैदा होती है, अगर वह पहले बता दें तो हम उन्हें वहां भी सुरक्षा दे देंगे."

डीवाई पाटिल स्टेडियम में होने वाले मैच

महिला विश्व कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल डीवाई पाटिल स्टेडियम में 30 अक्टूबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा. इसकी विजेता और पहले सेमीफाइनल की विजेता के बीच 2 नवंबर को फाइनल मैच डीवाई पाटिल स्टेडियम में ही खेला जाएगा.

Published at : 27 Oct 2025 02:02 PM (IST)
DY Patil Stadium Indian Women Cricket Team Australia Women Cricket Team IND W Vs AUS W NAVI MUMBAI ICC Women's ODI World Cup 2025
