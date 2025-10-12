IND W vs AUS W Live Score: वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ है. ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी है.

भारत की प्लेइंग इलेवन

प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़ और श्री चरणी.

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन

एलिसा हीली (विकेटकीपर/कप्तान), फोएबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, ताहलिया मैकग्राथ, सोफी मोलिनक्स, किम गर्थ, अलाना किंग और मेगन स्कुट.