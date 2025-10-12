हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs AUS Live Score: शतक से चूकीं स्मृति मंधाना, भारत का पहला विकेट गिरा, 150 के पार टीम का स्कोर

IND W vs AUS W Live Score, Women Cricket World Cup: वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महामुकाबले का लाइव स्कोर यहां जानिए. इसके साथ ही मैच से जुड़े लाइव अपडेट्स भी पढ़िए.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 12 Oct 2025 04:38 PM (IST)

LIVE

Key Events
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, महिला विश्व कप 2025
Source : ICC

Background

IND W vs AUS W Live Score: वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ है. ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी है.

भारत की प्लेइंग इलेवन

प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़ और श्री चरणी.

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन

एलिसा हीली (विकेटकीपर/कप्तान), फोएबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, ताहलिया मैकग्राथ, सोफी मोलिनक्स, किम गर्थ, अलाना किंग और मेगन स्कुट.

16:38 PM (IST)  •  12 Oct 2025

IND vs AUS Live Score: 80 रन पर आउट स्मृति मंधाना

स्मृति मंधाना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतर फॉर्म में नजर आ रही थीं. लेकिन 80 के स्कोर पर भारत की स्टार बल्लेबाज आउट हो गईं. भारत ने 155 के स्कोर पर पहला विकेट गंवा दिया है.

16:23 PM (IST)  •  12 Oct 2025

IND vs AUS Live Score: स्मृति मंधाना के 5,000 रन पूरे

स्मृति मंधाना ने अपने वनडे करियर के 5,000 रन पूरे कर लिए हैं. स्मृति ऐसा करने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी हैं. इनसे आगे मिताली राज हैं. मिताली के ODI करियर में 7,805 रन हैं. महिला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में वे पांचवीं 5,000 रन पूरे करने वाली खिलाड़ी बन गई हैं.

