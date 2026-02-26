क्या बारिश डालेगी भारत बनाम जिम्बाब्वे मैच में खलल? जानिए आज चेन्नई में कैसा रहेगा मौसम

डिफेंडिंग चैंपियन भारत का मुकाबला आज जिम्बाब्वे के साथ है. दोनों ही टीमें सुपर-8 के पहले मैच में हारी थी. भारत के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता कठिन हो गया है, लेकिन अगर मैच बारिश के रद्द होता है तो फिर सूर्यकुमार यादव एंड टीम के लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी. भारत बनाम जिम्बाब्वे मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाना है.

सबसे पहले तो टीम इंडिया को चाहिए कि आज दोपहर में होने वाले मैच में दक्षिण अफ्रीका वेस्टइंडीज को हरा दे, इससे वेस्टइंडीज के 2 ही पॉइंट्स रहेंगे. फिर भारत जिम्बाब्वे को हरा दे और अगले मैच में वेस्टइंडीज को भी. इस स्थिति में तो भारत सेमीफाइनल तक पहुंच जाएगा, लेकिन अगर आज वेस्टइंडीज जीत गया तो भारत का आगे जाने का रास्ता लगभग खत्म हो जाएगा. फिर कोई चमत्कार ही टीम इंडिया को सेमीफाइनल तक पहुंचा पाएगा.

भारत के बल्लेबाजों ने किया निराश

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत को 76 रनों से बड़ी हार झेलनी पड़ी, जिससे टीम इंडिया का नेट रन रेट बहुत कम हो गया है. भारत के बल्लेबाजों ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ आज बड़ी जीत मिलेगी. हालांकि जिस टीम ने ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका को हराया है, उसे हल्के में नहीं आंका जा सकता.

अभिषेक शर्मा टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 4 मैचों में कुल 15 ही रन बना पाए हैं, शुरूआती 3 मैचों में तो वह खाता भी नहीं खोल पाए थे. ईशान किशन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 'डक' आउट हुए. तिलक वर्मा ने भी अभी तक निराश ही किया है.

भारत बनाम जिम्बाब्वे मैच में बारिश डालेगी खलल?

भारत और जिम्बाब्वे के बीच सुपर-8 का मैच आज (26 फरवरी) शाम को 7 बजे से चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. मौसम के लिहाज से भारतीय फैंस के लिए अच्छी खबर है, आज यहां बारिश की संभावना नहीं है. मैच के दौरान थोड़े बादल आने का अनुमान जताया गया है. चेन्नई में शाम को 7 बजे से 11 बजे तक तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है.