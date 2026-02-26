हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs ZIM: क्या बारिश डालेगी भारत बनाम जिम्बाब्वे मैच में खलल? जानिए आज चेन्नई में कैसा रहेगा मौसम

IND vs ZIM: क्या बारिश डालेगी भारत बनाम जिम्बाब्वे मैच में खलल? जानिए आज चेन्नई में कैसा रहेगा मौसम

IND vs ZIM T20 World Cup 2026: भारत बनाम जिम्बाब्वे मैच चेन्नई के एम ए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदों को बनाए रखने के लिए टीम इंडिया के लिए आज जीतना बहुत जरुरी है.

By : शिवम | Updated at : 26 Feb 2026 12:11 PM (IST)
Preferred Sources

डिफेंडिंग चैंपियन भारत का मुकाबला आज जिम्बाब्वे के साथ है. दोनों ही टीमें सुपर-8 के पहले मैच में हारी थी. भारत के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता कठिन हो गया है, लेकिन अगर मैच बारिश के रद्द होता है तो फिर सूर्यकुमार यादव एंड टीम के लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी. भारत बनाम जिम्बाब्वे मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाना है.

सबसे पहले तो टीम इंडिया को चाहिए कि आज दोपहर में होने वाले मैच में दक्षिण अफ्रीका वेस्टइंडीज को हरा दे, इससे वेस्टइंडीज के 2 ही पॉइंट्स रहेंगे. फिर भारत जिम्बाब्वे को हरा दे और अगले मैच में वेस्टइंडीज को भी. इस स्थिति में तो भारत सेमीफाइनल तक पहुंच जाएगा, लेकिन अगर आज वेस्टइंडीज जीत गया तो भारत का आगे जाने का रास्ता लगभग खत्म हो जाएगा. फिर कोई चमत्कार ही टीम इंडिया को सेमीफाइनल तक पहुंचा पाएगा.

भारत के बल्लेबाजों ने किया निराश

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत को 76 रनों से बड़ी हार झेलनी पड़ी, जिससे टीम इंडिया का नेट रन रेट बहुत कम हो गया है. भारत के बल्लेबाजों ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ आज बड़ी जीत मिलेगी. हालांकि जिस टीम ने ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका को हराया है, उसे हल्के में नहीं आंका जा सकता.

अभिषेक शर्मा टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 4 मैचों में कुल 15 ही रन बना पाए हैं, शुरूआती 3 मैचों में तो वह खाता भी नहीं खोल पाए थे. ईशान किशन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 'डक' आउट हुए. तिलक वर्मा ने भी अभी तक निराश ही किया है.

भारत बनाम जिम्बाब्वे मैच में बारिश डालेगी खलल?

भारत और जिम्बाब्वे के बीच सुपर-8 का मैच आज (26 फरवरी) शाम को 7 बजे से चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. मौसम के लिहाज से भारतीय फैंस के लिए अच्छी खबर है, आज यहां बारिश की संभावना नहीं है. मैच के दौरान थोड़े बादल आने का अनुमान जताया गया है. चेन्नई में शाम को 7 बजे से 11 बजे तक तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 26 Feb 2026 12:11 PM (IST)
Tags :
Zimbabwe Cricket Team MA Chidambaram Stadium IND Vs ZIM INDIAN CRICKET TEAM Chennai Weather T20 World Cup Super-8 T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs ZIM: क्या बारिश डालेगी भारत बनाम जिम्बाब्वे मैच में खलल? जानिए आज चेन्नई में कैसा रहेगा मौसम
क्या बारिश डालेगी भारत बनाम जिम्बाब्वे मैच में खलल? जानिए आज चेन्नई में कैसा रहेगा मौसम
क्रिकेट
सुपर-8 में भारत के सामने सिकंदर रजा की चुनौती, इतिहास रचने से बस 15 रन दूर कप्तान
सुपर-8 में भारत के सामने सिकंदर रजा की चुनौती, इतिहास रचने से बस 15 रन दूर कप्तान
क्रिकेट
WI vs SA T20 Head to Head: वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 में हेड टू हेड रिकॉर्ड, देखें किसका पलड़ा भारी
वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 में हेड टू हेड रिकॉर्ड, देखें किसका पलड़ा भारी
क्रिकेट
T20 World Cup 2026: आज होगा डबल हेडर मुकाबला, जिम्बाब्वे से भिड़ेगी टीम इंडिया, सेमीफाइनल की राह कितनी मुश्किल
आज होगा डबल हेडर मुकाबला, जिम्बाब्वे से भिड़ेगी टीम इंडिया, सेमीफाइनल की राह कितनी मुश्किल
Advertisement

वीडियोज

UP Politics : गाने पर भिड़े Manoj और Akhilesh — UP की सियासत में नया बवाल! |
Shimla News: दिल्ली ले जाने से पहले आरोपियों का पुलिस ने क्यों कराया चेकअप? | AI Summit | Breaking
Psycho Saiyaan रिव्यू: Tejasswi Prakash का जबरदस्त अभिनय, Ravi Kishan ने लगाई आग
Shimla News: शिमला से पकड़े गए आरोपियों का Ambala में कराया मेडिकल | AI Summit | Breaking
PM Modi In Israel : पीएम मोदी के तीन शब्द सुन इजरायली संसद तालियों से क्यों गूंज उठा? | Netanyahu
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'भारत ने चाबहार पोर्ट के 100 करोड़ रुपए...', ईरान का बड़ा बयान, क्या अटका PAK की हालत खराब करने वाला 'गोल्डन गेट'?
'भारत ने चाबहार पोर्ट के 100 करोड़ रुपए...', ईरान का बड़ा बयान, क्या अटका PAK की हालत खराब करने वाला 'गोल्डन गेट'?
बिहार
Bihar News: 'हिंदू-मुसलमान का...', खुले में मांस की बिक्री पर रोक के बाद भड़के मुकेश सहनी
बिहार: 'हिंदू-मुसलमान का...', खुले में मांस की बिक्री पर रोक के बाद भड़के मुकेश सहनी
विश्व
'कश्मीर का बजट IMF की खैरात से भी ज्यादा...', UN में भारतीय डिप्लोमैट ने PAK-IOC की निकाल दी हेकड़ी
'कश्मीर का बजट IMF की खैरात से भी ज्यादा...', UN में भारतीय डिप्लोमैट ने PAK-IOC की निकाल दी हेकड़ी
क्रिकेट
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
साउथ सिनेमा
VIROSH की शादी से पहले वायरल हुई रश्मिका मंदाना की फैमिली की तस्वीरें, जानें क्या करते हैं एक्ट्रेस के पेरेंट्स
शादी से पहले वायरल हुई रश्मिका मंदाना की फैमिली की तस्वीरें, जानें क्या करते हैं पेरेंट्स
विश्व
Venezuela Oil: भारत को सुपर टैंकरों के जरिए कच्चे तेल की सप्लाई करने वाला है वेनेजुएला! सस्ता या महंगा, कितनी होगी कीमत?
भारत को सुपर टैंकरों के जरिए कच्चे तेल की सप्लाई करने वाला है वेनेजुएला! सस्ता या महंगा, कितनी होगी कीमत?
लाइफस्टाइल
Happy Holi 2026: होली पर दोस्तों को शेयर करें ये बेस्ट शायरी और मैसेजेस, रंगों में घुल जाएगी अपनेपन की मिठास
होली पर दोस्तों को शेयर करें ये बेस्ट शायरी और मैसेजेस, रंगों में घुल जाएगी अपनेपन की मिठास
यूटिलिटी
1 मार्च से बदल रहे हैं रेलवे के ये नियम, ट्रेन से सफर करने वालों के लिए बेहद जरूरी खबर
1 मार्च से बदल रहे हैं रेलवे के ये नियम, ट्रेन से सफर करने वालों के लिए बेहद जरूरी खबर
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget