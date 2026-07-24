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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs ZIM 2nd T20 Date-Time: कब है भारत बनाम जिम्बाब्वे दूसरा T20, कितने बजे से शुरू होगा मैच, जानें LIVE स्ट्रीमिंग डिटेल्स

IND vs ZIM 2nd T20 Date-Time: कब है भारत बनाम जिम्बाब्वे दूसरा T20, कितने बजे से शुरू होगा मैच, जानें LIVE स्ट्रीमिंग डिटेल्स

IND vs ZIM 2nd T20 Date-Time, LIVE Streaming: जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज में भारत 1-0 से आगे है. अब दूसरा मैच जीतकर टीम इंडिया अजेय बढ़त बनाना चाहेगी. जानें दूसरे मैच की पूरी डिटेल.

Written By : शिवम |  Updated at : 24 Jul 2026 03:07 PM (IST)
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श्रेयस अय्यर की कप्तानी में आखिरकार भारत अपना पहला मैच जीत गया, जिससे लगातार 6 मैचों के बाद हार का सिलसिला टूट गया. वैभव सूर्यवंशी ने उस मुकाबले में अपना पहला इंटरनेशनल अर्धशतक लगाया, जो 18 गेंदों में आया. अब अय्यर की नजर दूसरे मैच को जीतकर बतौर कप्तान अपनी पहली सीरीज जीतने पर है. जानिए भारत बनाम जिम्बाब्वे दूसरा मैच कब है. भारत में ये कितने बजे से शुरू होगा और इसका लाइव प्रसारण किस चैनल और लाइव स्ट्रीमिंग किस ऐप पर होगी.

IND vs ZIM 2nd T20 कब है?

भारत बनाम जिम्बाब्वे दूसरा टी20 शनिवार, 25 जुलाई को है.

IND vs ZIM 2nd T20 कहां पर है?

भारत बनाम जिम्बाब्वे दूसरा टी20 हरारे स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम में खेला जाएगा.

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IND vs ZIM 2nd T20 कितने बजे से शुरू होगा?

भारत बनाम जिम्बाब्वे दूसरा टी20 भारतीय समयनुसार दोपहर 4:30 बजे से शुरू होगा. टॉस 4 बजे होगा.

IND vs ZIM 2nd T20 का लाइव प्रसारण किस चैनल पर होगा?

भारत बनाम जिम्बाब्वे मैच का लाइव प्रसारण Unite8 स्पोर्ट्स टीवी चैनल पर होगा.

IND vs ZIM 2nd T20 की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल

भारत बनाम जिम्बाब्वे दूसरे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर होगी.

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भारतीय स्क्वॉड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, अभिषेक शर्मा, यश ठाकुर, रवि बिश्नोई, हर्ष दुबे, सूर्यांश शेडगे, मयंक यादव, अशोक शर्मा, प्रिंस यादव.

जिम्बाब्वे स्क्वॉड

सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, तनाका चिवंगा, बेन करेन, ब्रैड इवांस, वेस्ले मधेवी, तडिवनाशे मरुमनि, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ब्लेसिंग मुजारबानी, डिओन मायर्स, रिचर्ड नगरवा, न्यूमैन न्यामुरी, मिलंटन शुम्बा, तफादजवा सिगा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 24 Jul 2026 03:07 PM (IST)
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