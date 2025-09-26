हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND vs WI Test Series: भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले वेस्टइंडीज को लगा बड़ा झटका, बाहर हुए शमार जोसेफ

IND vs WI Test Series: भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले वेस्टइंडीज को लगा बड़ा झटका, बाहर हुए शमार जोसेफ

IND vs WI Test Series: भारत के खिलाफ 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले वेस्टइंडीज को बड़ा झटका लगा है. टीम के युवा तेज गेंदबाज शमार जोसफ बाहर हो गए हैं.

By : शिवम | Updated at : 26 Sep 2025 01:01 PM (IST)
एशिया कप के बाद भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी, जिसके लिए गुरुवार को बीसीसीआई ने अपने स्क्वाड का ऐलान किया. वेस्टइंडीज बोर्ड पहले ही अपनी टीम की घोषणा कर चुका था. सीरीज शुरू होने में अब एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है, उससे पहले वेस्टइंडीज टीम को बड़ा झटका लगा है. तेज गेंदबाज शमार जोसफ सीरीज से बाहर हो गए हैं. विंडीज क्रिकेट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उसकी जानकारी दी. हालांकि उनकी इंजरी को लेकर कोई डिटेल जानकारी नहीं दी गई है.

 

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 26 Sep 2025 01:01 PM (IST)
