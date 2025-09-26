IND vs WI Test Series: भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले वेस्टइंडीज को लगा बड़ा झटका, बाहर हुए शमार जोसेफ
IND vs WI Test Series: भारत के खिलाफ 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले वेस्टइंडीज को बड़ा झटका लगा है. टीम के युवा तेज गेंदबाज शमार जोसफ बाहर हो गए हैं.
एशिया कप के बाद भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी, जिसके लिए गुरुवार को बीसीसीआई ने अपने स्क्वाड का ऐलान किया. वेस्टइंडीज बोर्ड पहले ही अपनी टीम की घोषणा कर चुका था. सीरीज शुरू होने में अब एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है, उससे पहले वेस्टइंडीज टीम को बड़ा झटका लगा है. तेज गेंदबाज शमार जोसफ सीरीज से बाहर हो गए हैं. विंडीज क्रिकेट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उसकी जानकारी दी. हालांकि उनकी इंजरी को लेकर कोई डिटेल जानकारी नहीं दी गई है.
Squad Update 🚨— Windies Cricket (@windiescricket) September 26, 2025
Johann Layne has replaced Shamar Joseph in the squad for the test series against India.
Joseph has been ruled out due to an injury and will be re-evaluated ahead of the Bangladesh limited overs series.#INDvsWI | #MenInMaroon pic.twitter.com/2z5uiZSicu
