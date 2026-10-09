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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदूसरे टी20 में 249 बनाकर टीम इंडिया ने तोड़े 3 रिकॉर्ड, बनाया इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर

दूसरे टी20 में 249 बनाकर टीम इंडिया ने तोड़े 3 रिकॉर्ड, बनाया इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर

IND vs WI 2nd T20: भारतीय टीम ने दूसरे टी20 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 249 रन बना दिए हैं. यह स्कोर बनाकर टीम इंडिया ने 3 बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त कर डाले हैं.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 09 Oct 2026 09:45 PM (IST)
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वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में टीम इंडिया ने 249 रन बना दिए हैं. यह स्कोर बनाकर भारतीय टीम ने कई सारे रिकॉर्ड बना डाले हैं और यह अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में टीम इंडिया का आठवां सबसे बड़ा स्कोर है. संजू सैमसन ने 82 रन बनाए, वहीं श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा और ईशान किशन ने भी चौके-छक्कों की बारिश करते हुए खूब गदर मचाया.

अभिषेक शर्मा 20 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन उनके अलावा ईशान किशन ने 22 गेंद में 43 रन ठोक दिए. अय्यर ने 18 गेंद में 40, जबकि तिलक ने 18 गेंद में 44 रन बनाए. इस तरह टीम इंडिया 249 के स्कोर तक पहुंची. यहां जान लीजिए इतना बड़ा स्कोर करके भारतीय टीम ने कौन से 3 बड़े रिकॉर्ड तोड़े.

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रांची में सबसे बड़ा स्कोर

भारत ऐसी पहली टीम बन गई है, जिसने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में रांची के जेएससीए स्टेडियम पर 200 रनों का आंकड़ा छुआ है. यह इस मैदान पर T20I का सबसे बड़ा स्कोर है. इससे पहले रांची में सबसे बड़ा स्कोर भारत के ही नाम था, जिसने 2016 में श्रीलंका के खिलाफ यहां 196 रन बनाए थे.

249 रन - भारत बनाम वेस्टइंडीज

196 रन - भारत बनाम श्रीलंका

176 रन - न्यूजीलैंड बनाम भारत

वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर

यह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में टीम इंडिया का वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर है. इससे पहले भारत का कैरेबियाई टीम के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर 244 रन था, जो उसने साल 2016 में बनाया था. बताते चलें कि यह टी20 क्रिकेट में टीम इंडिया का आठवां सबसे बड़ा स्कोर भी है.

2026 में वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे बड़ा टीम स्कोर

वेस्टइंडीज के खिलाफ साल 2026 में कोई टीम इतना बड़ा स्कोर नहीं बना पाई है. इस साल अब तक केवल एक टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 200 या उससे अधिक स्कोर बना पाई थी. यह कारनामा दक्षिण अफ्रीका ने किया था, जिसने जनवरी महीने में कैरेबियाई टीम के खिलाफ 225 रन बनाए थे. मगर अब टीम इंडिया उससे आगे निकल गई है.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 09 Oct 2026 09:44 PM (IST)
Tags :
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