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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकप्तान शुभमन गिल ने किसके सिर फोड़ा हार का ठीकरा, 351 रन भी नहीं हुए डिफेंड

कप्तान शुभमन गिल ने किसके सिर फोड़ा हार का ठीकरा, 351 रन भी नहीं हुए डिफेंड

IND vs WI: भारतीय टीम तीसरे वनडे मैच में 351 रन बनाकर भी जीत नहीं पाई. जान लीजिए कप्तान शुभमन गिल ने इस बड़ी हार के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 04 Oct 2026 07:06 AM (IST)
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3 अक्टूबर को भारतीय टीम वेस्टइंडीज का क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान में उतरी होगी. किसे पता था कि वर्ल्ड नंबर-1 टीम इंडिया 351 का स्कोर भी डिफेंड नहीं कर पाएगी. शाई होप को भारतीय पिचों पर खेलना बहुत पसंद है, उनकी नाबाद 162 रन की पारी इसका सबूत है. बेशक कैरेबियाई टीम ने बढ़िया बल्लेबाजी की, लेकिन टीम इंडिया से आखिर कहां गलती हो गई, जो वेस्टइंडीज ODI में अपना सबसे बड़ा रन चेज हासिल करने में कामयाब रहा.

कप्तान गिल ने माना कि टीम इंडिया को फील्डिंग और डेथ बॉलिंग के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है. 5 ओवर में वेस्टइंडीज को 56 रन बनाने थे, लेकिन भारत की ओर से डेथ ओवरों में खराब गेंदबाजी का ही नतीजा रहा कि वेस्टइंडीज ने मात्र 20 गेंद में ही आखिरी 56 रन बना डाले. 

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किसे माना हार का जिम्मेदार?

मैच के बाद कप्तान शुभमन गिल ने कहा, "मैं अपनी टीम के स्कोर से खुश था और मुकाबला हमारे नियंत्रण में भी था. मगर ड्यू के कारण 4 ओवर पीछे (स्लो-ओवर रेट) होना और फिर वो मुकाबला हमारे हाथ से छीन ले गए. अगर स्लो-ओवर रेट की पेनल्टी ना लगती तो मैच आखिरी ओवर तक जाता."

दरअसल भारतीय टीम तीसरे वनडे मैच में स्लो-ओवर रेट का शिकार बनी. 46वें ओवर के बाद पेनल्टी के तहत भारतीय टीम को केवल 4 फील्डर 30 यार्ड सर्किल के बाहर रखने की इजाजत थी. नियम अनुसार 41-50 ओवर तक तीसरा पावरप्ले चल रहा होता है और इस दौरान गेंदबाजी टीम 5 फील्डर बाहर रख सकती है.

डेथ बॉलिंग में सुधार की जरूरत

45वें ओवर तक वेस्टइंडीज ने 5 विकेट के नुकसान पर 296 रन बनाए थे. उसे 5 ओवरों में 56 रन बनाने थे और यहां एक विकेट वेस्टइंडीज के सारे मोमेंटम को तोड़ सकता था, लेकिन भारतीय गेंदबाज दबाव बना ही नहीं पाए. शुभमन गिल ने भी डेथ बॉलिंग में सुधार का जिक्र किया. गिल ने कहा, "कभी-कभी हमें पता नहीं होता कि हम डिफेंस कर रहे हैं या अटैक, खासतौर पर डेथ ओवरों के समय. "

भारत ने 2-1 से जीती सीरीज

खैर अच्छी बात यह है कि हारना जरूरी होता है, जिससे 2027 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को अपनी गलतियों का अहसास होगा. फिर भी भारत ने यह सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है. वेस्टइंडीज का भारत के खिलाफ कोई वनडे सीरीज जीतने का इंतजार पिछले 20 साल से चला आ रहा है, जो इस बार भी समाप्त नहीं हो सका.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 04 Oct 2026 07:06 AM (IST)
Tags :
India Vs West Indies IND Vs WI SHUBMAN GILL
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