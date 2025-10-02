हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND vs WI Test Series: वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 579 करोड़ रुपये की जर्सी में उतरी टीम इंडिया

IND vs WI Test Series: वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 579 करोड़ रुपये की जर्सी में उतरी टीम इंडिया

टीम इंडिया के वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में क्रिकेट से ज्यादा चर्चा टीम इंडिया की नई जर्सी की हो रही है. इस टेस्ट में भारतीय टीम 579 करोड़ रुपये की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 02 Oct 2025 01:02 PM (IST)
IND vs WI Test Series: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज की शुरुआत हो गई है, लेकिन इस मुकाबले में क्रिकेट से ज्यादा चर्चा टीम इंडिया की नई जर्सी की हो रही है. वजह साफ है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 579 करोड़ रुपये की बड़ी डील के बाद अपोलो टायर्स को अपना नया जर्सी स्पॉन्सर बनाया है. जैसे ही भारतीय खिलाड़ी मैदान पर उतरे, सबकी नजरें उनके सीने पर चमकते अपोलो टायर्स के लोगो पर टिक गई.

ड्रीम-11 के बाद नई स्पॉन्सरशिप

इससे पहले ड्रीम-11 भारतीय टीम का जर्सी स्पॉन्सर था, लेकिन हाल ही में देश में फैंटेसी बेटिंग एप्स पर लगाए गए प्रतिबंध के चलते ड्रीम-11 को बीच में ही यह करार छोड़ना पड़ा. इसके बाद अपोलो टायर्स ने BCCI को मार्च 2028 तक की भारी-भरकम डील का ऑफर दिया, जिसे बोर्ड ने तुरंत स्वीकार कर लिया, जिसके चलते अगले ढाई साल तक भारतीय जर्सी पर अपोलो टायर्स की ब्रांडिंग ही टीम का नया पहचान चिन्ह होगी.

अहमदाबाद टेस्ट का टॉस और टीमें

पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने टॉस अपने नाम किया और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया. वहीं भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने बताया कि टीम इंडिया इस मुकाबले में दो तेज गेंदबाजों और तीन स्पिनरों के संतुलित संयोजन के साथ खेलेगी. इस मैच में नीतीश कुमार रेड्डी की भी टीम में वापस शामिल किया गया है. वहीं, वेस्टइंडीज की टीम ने दो स्पिनरों और दो तेज गेंदबाजों को प्लेइंग इलेवन में जगह दी है.

दिग्गजों के बिना नई शुरुआत

यह मुकाबला इसलिए भी खास है क्योंकि यह घरेलू मैदान पर भारत का यह पहला टेस्ट है, जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन जैसे दिग्गज खिलाड़ी मौजूद नहीं हैं. इन तीनों के संन्यास के बाद अब टीम इंडिया एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है. अहमदाबाद टेस्ट में युवा खिलाड़ियों को खुद को साबित करने का बड़ा मौका मिला है.

भारत की प्लेइंग इलेवन

केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज.

वेस्टइंडीज की प्लेइंग इलेवन

तेजनारायण चंद्रपॉल, जॉन कैंपबेल, एलिक अथानाजे, ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेटकीपर), रोस्टन चेज (कप्तान), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वारिकन, खैरी पियरे, जोहान लेने, जायेडन सील्स.

Published at : 02 Oct 2025 01:02 PM (IST)
New Jersey IND Vs WI TEAM INDIA Apollo Tyres TEST SERIES
