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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट17 अक्टूबर को बेंगलुरू में होगा फाइनल, भारत-वेस्टइंडीज में आर-पार की लड़ाई

17 अक्टूबर को बेंगलुरू में होगा फाइनल, भारत-वेस्टइंडीज में आर-पार की लड़ाई

IND vs WI T20: भारत और वेस्टइंडीज की टी20 सीरीज 2-2 से बराबरी पर है और बेहद रोमांचक मोड पर आ गई है. टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला 17 अक्टूबर को खेला जाएगा.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 15 Oct 2026 01:12 PM (IST)
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भारत और वेस्टइंडीज की टी20 सीरीज बेहद रोमांचक मोड पर आ पहुंची है. 4 मैचों के बाद दोनों टीम 2-2 से बराबरी पर हैं. लखनऊ और इंदौर में टीम इंडिया की तूती बोली, जबकि रांची और हैदराबाद में वेस्टइंडीज ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर जीत दर्ज की. अब सबकी नजरें पांचवें और आखिरी टी20 मैच पर जा अटकी हैं, जो 17 अक्टूबर को बेंगलुरू में खेला जाएगा.

भारत बनाम वेस्टइंडीज टी20 सीरीज का आखिरी मैच 17 अक्टूबर को बेंगलुरू स्थित एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैदान भी हाई-स्कोरिंग रहा है, इसलिए उम्मीद रहेगी कि अंतिम मुकाबले में भी रनों की बरसात हो सकती है. बेंगलुरू में होने वाला यह आखिरी टी20 मैच किसी फाइनल से कम नहीं होगा, क्योंकि यही सीरीज का विजेता तय करेगा.

कैसे हैं आंकड़े?

बेंगलुरू के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर इतिहास में 10 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं. यहां भारतीय टीम का रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि वह यहां खेले 8 टी20 मैचों में सिर्फ चार जीत दर्ज कर पाई है. जब भारतीय टीम यहां आखिरी बार टी20 मैच खेली थी, तब अफगानिस्तान ने उसे डबल सुपर ओवर खेलने को मजबूर कर दिया था. बेंगलुरू में चेजिंग रिकॉर्ड काफी अच्छा है और यहां 191 रनों का टारगेट भी चेज हो चुका है.

वेस्टइंडीज ने इस मैदान पर सिर्फ एक टी20 इंटरनेशनल मैच खेला है. 2016 में इस मैदान पर कैरेबियाई टीम ने श्रीलंका को 7 विकेट से रौंद डाला था. वेस्टइंडीज की टीम जिस तरह की फॉर्म में है, उसे चिन्नास्वामी स्टेडियम सूट कर सकता है.

अब तक सीरीज में क्या-क्या हुआ

लखनऊ- लखनऊ में भारतीय टीम ने कप्तान श्रेयस अय्यर की नाबाद शतकीय पारी के दम पर 14.4 ओवर में 172 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया था. टीम इंडिया ने 1-0 की बढ़त बना ली थी.

रांची- वेस्टइंडीज ने 250 रनों का रिकॉर्ड चेज करके इतिहास रचा. यह वेस्टइंडीज का टी20 में सबसे बड़ा रन चेज रहा. सीरीज 1-1 से बराबर हो गई.

इंदौर- इंदौर में टीम इंडिया ने 223 रन बनाए थे, लेकिन वेस्टइंडीज की टीम लक्ष्य से 14 रन दूर रह गई. अभिषेक ने 30 गेंद में 69 रन जड़ दिए थे. सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे निकली.

हैदराबाद- हैदराबाद में वेस्टइंडीज द्वारा मिले 248 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 223 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई. वेसइंडीज 24 रन से जीतकर सीरीज में 2-2 से बराबरी पर आ गई.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 15 Oct 2026 01:12 PM (IST)
Tags :
India Cricket Team West Indies Cricket Team IND Vs WI
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