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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसबसे तेज 2000 रन... अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, तोड़ा सूर्यकुमार का रिकॉर्ड

सबसे तेज 2000 रन... अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, तोड़ा सूर्यकुमार का रिकॉर्ड

इंदौर में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टी20 में अभिषेक शर्मा ने विस्फोटक अर्धशतक जड़ा, उन्होंने 18 गेंदों में 50 रन पूरे किए. 69 रनों की इस पारी में उन्होंने अपने 2000 टी20 इंटरनेशनल रन पूरे किए.

Written By : शिवम |  Updated at : 11 Oct 2026 10:23 PM (IST)
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अभिषेक शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ इंदौर में 69 रनों की शानदार पारी खेली, उन्होंने 5 छक्के और 6 चौकों की मदद से 69 रन बनाए. 230 की स्ट्राइक रेट से खेली गई इस पारी में उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया, वह टी20 इंटरनेशनल में गेंदों के आधार पर सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेले गए तीसरे टी20 में भारत ने पहले बल्लेबाजी की. संजू सैमसन सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए. फिर अभिषेक शर्मा ने फिस्फोटक अंदाज में खेल शुरू किया, उन्होंने 18 गेंदों में अपनी फिफ्टी पूरी की. उन्हें श्मार स्प्रिंगर ने आउट किया, इससे पहले अभिषेक ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर के 2000 रन पूरे किए.

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T20I सबसे तेज 2000 रन!

अभिषेक शर्मा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, वह टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम गेंदों में 2000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. पहले ये रिकॉर्ड पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव के नाम दर्ज था, जिन्होंने 1164 गेंदों में इस आंकड़े को छुआ था. अभिषेक ने 1024 गेंदों में अपने 2 हजार रन पूरे कर लिए. 

भारत ने पहले बल्लेबजी करते हुए इंदौर में 223 रन बनाए. अभिषेक शर्मा के बाद सबसे बड़ी परइ ईशान किशन की रही, जिन्होंने 37 रन बनाए. तिलक वर्मा ने 28, नितीश कुमार रेड्डी ने 21, अक्षर पटेल ने 20 रन बनाए. वेस्टइंडीज के लिए रॉस्टन चेस, श्मार जोसफ और शमर स्प्रिंग ने 2-2 विकेट लिए.

पारियों के आधार पर टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे तेज 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड अभी भी विराट कोहली के नाम हैं, जिन्होंने अपनी 56वीं पारी में इस आंकड़े को छुआ था. सूर्यकुमार यादव भी 56वीं पारी में यहां तक पहुंचे थे. तीसरे भारतीय केएल राहुल हैं, जिन्होंने 58वीं पारी में 2000 रन पूरे किए थे. अभिषेक शर्मा इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आ गए.

यह भी पढ़ें- OUT नहीं थे तिलक वर्मा! भारत-वेस्टइंडीज तीसरे T20 में उड़ी खेल भावना की धज्जियां

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 11 Oct 2026 10:23 PM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma IND Vs WI INDIAN CRICKET TEAM
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