भारत बनाम वेस्टइंडीज टी20 सीरीज का पांचवां और निर्णायक मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है. टॉस 6:30 बजे होगा, मैच 7 बजे से शुरू होगा. भुवनेश्वर कुमार को इस मुकाबले से पहले टीम में शामिल किया गया है, क्योंकि अर्शदीप सिंह चोटिल हैं. टॉस पर अर्शदीप की फिटनेस अपडेट सामने आएगी, हालांकि उनक खेलना मुश्किल है. भुवि का आज कमबैक हो सकता है. संभावना कम है कि वैभव सूर्यवंशी को आज भी खिलाया जाए.

भारत बनाम वेस्टइंडीज टी20 सीरीज अभी 2-2 से बराबरी पर है. सीरीज का पहला मैच लखनऊ में टीम इंडिया ने जीता था. रांची में खेले गए दूसरे मैच में वेस्टइंडीज जीती थी, जिसमें शे होप ने शतक जड़ा था. इंदौर में भारत और फिर हैदराबाद में वेस्टइंडीज जीत गई। होप इस सीरीज में 2 शतक लगा चुके हैं. आज टीम इंडिया को जीतना है तो उन्हें जल्दी आउट करना होगा.

संभावित प्लेइंग 11

भारत: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार, मयंक यादव.

वेस्टइंडीज: शे होप (कप्तान और विकेटकीपर), ज्वेल एंड्रयू, शिमरन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, कीमो पॉल, शमार स्प्रिंगर, रोस्टन चेज, गुडाकेश मोती, शमर जोसेफ.

भारतीय स्क्वॉड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, नमन धीर, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, प्रिंस यादव, मयंक यादव, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, कुलदीप यादव, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई।

वेस्टइंडीज स्क्वॉड

शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, शिमरन हेटमेयर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, रोस्टन चेज, कीमो पॉल, शमर स्प्रिंगर, गुडाकेश मोती, शमर जोसेफ, अकील होसेन, अमीर जांगू, मैथ्यू फोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, कामिल पूरन.

भारत बनाम वेस्टइंडीज टी20 लाइव प्रसारण डिटेल

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांचवें टी20 का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर हो रहा है। लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार एप और वेबसाइट पर हो रही है। टॉस शाम को 6:30 बजे होगा, 7 बजे से मैच शुरू है।