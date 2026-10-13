हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा टी20 खेला जाना है. टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम कर सकती है, जबकि वेस्टइंडीज जीती तो पांचवां मैच निर्णायक होगा. चलिए जानते हैं कि पिच का बर्ताव कैसा रहने वाला है, मौसम कैसा रहेगा और यहां का टी20 रिकॉर्ड कैसा है.

भारतीय क्रिकेट टीम ने लखनऊ में खेले गए पहले टी20 में जीत दर्ज की थी, इसके बाद रांची में खेले गए दूसरे मैच में वेस्टइंडीज ने बाजी मारी. उस मैच में विंडीज टीम ने 250 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत दर्ज की थी. इंदौर में टीम इंडिया जीती, जहां 224 के लक्ष्य का पीछा करते हुए मेहमान टीम 209 रन बना पाई थी. अब चौथा टी20 हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा.

राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, हैदराबाद पिच रिपोर्ट

राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार रहती है. पिच सपाट है, जहां गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है. यहां देखा गया है कि गेंद अच्छे से बल्ले पर आने के कारण बड़े शॉट्स लगते हैं. यहां गेंदबाजों के लिए ज्यादा मदद नहीं रहती. चाहें पेसर हो या स्पिनर, यहां दोनों पर खूब रन बन सकते है. भारत बनाम वेस्टइंडीज चौथा टी20 भी हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है, जहां पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को चाहिए कि 210-220 रन बनाए जाए. 200 से कम का चेज में यहां बहुत मुश्किल नहीं होगा.

कैसा है T20I रिकॉर्ड

राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में कुल 3 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए हैं, भारत ने तीनों में जीत दर्ज की है. 2019 में यहां हुए पहले मैच में यहां भारत ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया था, उसके बाद 2022 में ऑस्ट्रेलिया पर भी 6 विकेट से जीत दर्ज की थी. आखिरी टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच यहां 2024 में हुआ था, उसमें टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 133 रनों से हराया था.

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