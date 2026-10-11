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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs WI 3rd T20 Live Score: इंदौर में खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी? भारत-वेस्टइंडीज तीसरा टी20 आज; पढ़ें लाइव अपडेट्स

IND vs WI 3rd T20 Live Score: इंदौर में खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी? भारत-वेस्टइंडीज तीसरा टी20 आज; पढ़ें लाइव अपडेट्स

India vs West Indies 3rd T20 Live Score: भारत-वेस्टइंडीज तीसरा टी20 इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जा रहा है। टॉस 6:30 बजे होगा. देखना होगा कि क्या वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में मौका मिलता है.

Written By : शिवम  | Updated at : 11 Oct 2026 06:01 PM (IST)

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IND vs WI 3rd T20I Live Score
Source : @BCCI

Background

इंदौर के होल्कर स्टेडियम में भारत बनाम वेस्टइंडीज तीसरा टी20 आज खेला जा रहा है. मैच 7 बजे से शुरू होगा, टॉस साढ़े 6 बजे होगा. भारत ने लखनऊ में जीत दर्ज की थी, रांची में जीतकर वेस्टइंडीज ने सीरीज बराबर कर ली थी. पिछले मैच में मेहमान टीम ने 250 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत दर्ज की थी. देखना होगा कि क्या भारत की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव होता है, क्या आज वैभव सूर्यवंशी को खिलाया जा सकता है. हालांकि इसकी संभावना कम है.

टी20 में हेड टू हेड की बात करें तो भारत और वेस्टइंडीज ने एक दूसरे के खिलाफ 33 मैच खेले हैं, जिसमें टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है. भारत ने 21 और वेस्टइंडीज ने 11 मैच जीते हैं.

इस दौरे पर वेस्टइंडीज कप्तान शाइ होप शानदार फॉर्म में नजर आए हैं, जिन्होंने पिछले मैच में नाबाद शतक जड़कर अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी. उन्होंने वनडे सीरीज में भी 2 लगातार शतक जड़े थे.

भारतीय स्क्वॉड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव, नमन धीर.

वेस्टइंडीज स्क्वॉड

शाई होप (कप्तान, विकेटकीपर), ज्वेल एंड्रयू (विकेटकीपर), आमिर जांगू (विकेटकीपर), रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, शिमरन हेटमायर, अकील हुसैन, शमार जोसेफ, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, कामिल पूरन, रोवमैन पॉवेल, शरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, रोमारियो शेफर्ड, शमर स्प्रिंगर.

लाइव कहां देखें भारत बनाम वेस्टइंडीज तीसरा टी20

भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरे टी20 का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर हो रहा है. लाइव स्ट्रीमिंग जियोहोस्टर एप और वेबसाइट पर हो रही है. एबीपी लाइव पर देखें मैच का लाइव स्कोर और हर छोटी बड़ी अपडेट.

18:01 PM (IST)  •  11 Oct 2026

IND vs WI 3rd T20 Live Score: वेस्टइंडीज स्क्वॉड

शाई होप (कप्तान, विकेटकीपर), ज्वेल एंड्रयू (विकेटकीपर), आमिर जांगू (विकेटकीपर), रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, शिमरन हेटमायर, अकील हुसैन, शमार जोसेफ, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, कामिल पूरन, रोवमैन पॉवेल, शरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, रोमारियो शेफर्ड, शमर स्प्रिंगर.

18:01 PM (IST)  •  11 Oct 2026

IND vs WI 3rd T20 Live Score: भारतीय स्क्वॉड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव, नमन धीर.

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