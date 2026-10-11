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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआज भारत-वेस्टइंडीज का तीसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

आज भारत-वेस्टइंडीज का तीसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

IND vs WI 3rd T20 Match Preview: भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज (रविवार) तीसरा टी20 मैच खेला जाएगा. यहां जानें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 11 Oct 2026 05:17 PM (IST)
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भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज रोमांचक मोड़ पर है. सीरीज का तीसरा टी20 मैच आज यानी संडे को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा. इससे पहले खेले गए दूसरे टी20 में कांटे की टक्कर देखने को मिली थी. हालांकि, वेस्टइंडीज ने 250 रनों का टारगेट चेज कर इतिहास रचा. वहीं लखनऊ में खेले गए पहले टी20 में टीम इंडिया ने बाजी मारी थी. अब दोनों ही टीमों की नजरें तीसरा टी20 जीतकर सीरीज में बढ़त बनाने पर रहेंगी. 

भारत और वेस्टइंडीज के बीच हेड टू हेड की बात करें तो टीम इंडिया का पलड़ा भारी है. दोनों टीमों के बीच अब तक 33 बार भिड़ंत हुई है. इस दौरान 21 मुकाबलों में टीम इंडिया को जीत मिली है. वहीं 11 मैच वेस्टइंडीज ने जीते हैं. दोनों टीमों के बीच एक टी20 मैच नो रिजल्ट रहा है.  

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इंदौर के होल्कर स्टेडियम की पिच रिपोर्ट 

इंदौर के होल्कर स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मुफीद रहती है. यहां भी हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है. एक बार फिर गेंदबाजों की शामत आनी तय है. टीम इंडिया अगर पहले खेली तो 300 रन भी बन सकते हैं. इंदौर का होल्कर स्टेडियम काफी छोटा है. ऐसे में छोटी बाउंड्री की वजह से भी हाई स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद है. 

भारत बनाम वेस्टइंडीज तीसरा टी20 मैच प्रिडिक्शन 

हमारा मैच प्रिडिक्शन मीटर कह रहा है कि इस मैच में टीम इंडिया की जीत होगी. मुकाबला 60-40 का है. वेस्टइंडीज की टीम को कम आंकना गलती होगी, लेकिन फिर भी भारत की जीत के चांस ज्यादा हैं. अगर वेस्टइंडीज की टीम चेज करती है तो फिर मैच में उलटफेर भी देखने को मिल सकता है. 

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन- अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे/नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और मयंक यादव

वेस्टइंडीज की संभावित प्लेइंग इलेवन- शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), कामिल पूरन, शिमरन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज, रोमारियो शेफर्ड, गुडाकेश मोती, शमार स्प्रिंगर, अकील हुसैन और शमार जोसेफ

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 11 Oct 2026 05:17 PM (IST)
Tags :
Shai Hope India Vs West Indies IND Vs WI 3rd T20 SHREYAS IYER
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