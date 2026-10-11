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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत ने इंदौर में लिया रांची का बदला, तीसरे टी20 में वेस्टइंडीज को 14 रनों से हराया

भारत ने इंदौर में लिया रांची का बदला, तीसरे टी20 में वेस्टइंडीज को 14 रनों से हराया

IND vs WI 3rd T20 Highlights: भारत ने तीसरे टी20 मैच में वेस्टइंडीज को 14 रनों से हरा दिया है. इस जीत के साथ टीम इंडिया ने पांच मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 11 Oct 2026 10:54 PM (IST)
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भारत ने तीसरे टी20 मैच में वेस्टइंडीज को 14 रनों से हरा दिया है. भारतीय गेंदबाजों ने इस बार रांची वाली गलती नहीं दोहराई और कैरेबियाई बल्लेबाजों को शुरू से ही फंसाए रखा. 14 रनों की इस जीत के बलबूते टीम इंडिया ने सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है. इस बार शाई होप और शेरफेन रदरफोर्ड अपना जादू नहीं बिखेर पाए, लेकिन नमन धीर और अर्शदीप सिंह को छोड़कर टीम इंडिया के अन्य बॉलर्स ने बहुत कसी हुई गेंदबाजी की.

वेस्टइंडीज इस बार टॉस जीतकर भी हार गया. वह उम्मीद लगाए बैठा होगा कि इस बार भी रांची जैसी ओस पड़ेगी. ओस पड़ी जरूर, लेकिन कैरेबियाई टीम की उम्मीद से कम. टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 223 रन बनाए थे, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज निर्धारित 20 ओवरों में 209 रन ही बना सका.

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रांची में शतक ठोंकने वाले कप्तान शाई होप को इस बार अर्शदीप सिंह ने जल्दी चलता कर दिया. जब तक शिमरोन हेटमायर और कामिल पूरन खेल रहे थे, तब तक उसके जीतने के चांस नजर आ रहे थे. मगर 82 के स्कोर पर पावेल भी आउट हो गए, जिसके बाद कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं पनप सकी.

शेरफेन रदरफोर्ड और क्वेन्टिन सैम्पसन ने मिलकर 46 रन जरूर जोड़े, लेकिन ये वेस्टइंडीज को जीत दिलाने के लिए नाकाफी थे. वहीं अंतिम ओवरों में शमार स्प्रिंगर ने 11 गेंद में 35 रन बनाए, 4 छक्के लगाकर वेस्टइंडीज की हार के अंतर को कम जरूर किया लेकिन हार को टाल नहीं पाए. 

भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए और नमन धीर ने 2 बल्लेबाजों को आउट किया. अर्शदीप ने दूसरे ही ओवर में कप्तान शाई होप को क्लीन बोल्ड करके वेस्टइंडीज को बैकफुट पर भेज दिया था. अक्षर पटेल और नीतीश कुमार रेड्डी को भी एक-एक सफलता मिली.

इस जीत के साथ पांच मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे निकल गई है. अब अगला टी20 मैच 14 अक्टूबर को हैदराबाद में खेला जाएगा.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 11 Oct 2026 10:45 PM (IST)
Tags :
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