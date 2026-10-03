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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट75वां 'शतक', रोहित शर्मा ने रच दिया इतिहास, तीसरे वनडे में बनाया बड़ा रिकॉर्ड

75वां 'शतक', रोहित शर्मा ने रच दिया इतिहास, तीसरे वनडे में बनाया बड़ा रिकॉर्ड

IND vs WI 3rd ODI: वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में रोहित शर्मा ने 75वां शतक लगाकर इतिहास रच दिया. उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 03 Oct 2026 06:24 PM (IST)
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रोहित शर्मा ने एक बार फिर अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया है. वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में 'हिटमैन' चाहे शतक लगाने से चूक गए, लेकिन 85 गेंद में 92 रन की पारी खेल उन्होंने इतिहास रच दिया. यह रोहित के अंतर्राष्ट्रीय करियर का 53वां शतक हो सकता था, लेकिन इस बार उन्होंने पार्टनरशिप के लिहाज से 75वां शतक ठोका है.

दरअसल तीसरे वनडे मैच में रोहित शर्मा ने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 137 रनों की शतकीय साझेदारी की. यह ODI क्रिकेट के इतिहास में 75वीं बार है, जब रोहित किसी शतकीय साझेदारी का हिस्सा रहे हैं. वनडे में सबसे ज्यादा 100+ रनों की पार्टनरशिप करने की लिस्ट में रोहित तीसरे स्थान पर हैं.

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लगाया 75वां शतक

रोहित शर्मा ने 75वीं बार वनडे क्रिकेट में शतकीय साझेदारी की है. इस लिस्ट में वह सिर्फ सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली से पीछे हैं. ODI फॉर्मेट में सबसे ज्यादा बार 100+ रनों की पार्टनरशिप सचिन तेंदुलकर ने की, जो 99 शतकीय साझेदारियों में शामिल रहे थे. वहीं 88 पार्टनरशिप्स के साथ विराट दूसरे स्थान पर हैं.

ऋतुराज गायकवाड़, रोहित के 15वें पार्टनर हैं, जिनके साथ उन्होंने वनडे फॉर्मेट में शतकीय पार्टनरशिप की है. रोहित-गायकवाड़ ने 132 गेंदों में 137 रनों की पार्टनरशिप की. यह साझेदारी ऐसे समय में आई, जब टीम इंडिया ने महज 4 रन के स्कोर तक शुभमन गिल और विराट कोहली का विकेट खो दिया था.

90 के औसत से खेल रहे रोहित

कुछ दिन पहले तक रोहित शर्मा अपनी खराब फॉर्म को लेकर आलोचनाओं में घिरे थे. मगर इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स वनडे से लेकर अब तक रोहित ने 90.75 के बेहतरीन औसत से रन बनाए हैं. पिछली 4 वनडे पारियों में रोहित अब तक 363 रन बना चुके हैं, और इस दौरान उनका औसत 90.75 का रहा है. पिछली 4 पारियों में उन्होंने दो शतक और एक फिफ्टी लगाई है. आखिरी 4 पारियों में रोहित ने 138, 32, 101, 92 स्कोर किया है.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 03 Oct 2026 06:24 PM (IST)
Tags :
India Vs West Indies Rohit SHarma IND Vs WI
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