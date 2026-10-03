भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा वनडे न्यू चंडीगढ़ स्थित पीसीए स्टेडियम में खेला जा रहा है. शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. अंशुल कंबोज अपना डेब्यू मैच खेल रहे हैं. शुरूआती 2 मैच जीतकर टीम इंडिया ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई हुई है.

पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की शुरुआत अच्छी नहीं हुई. तीसरे ही ओवर में भारत ने अपने 2 विकेट गंवा दिए. जायडेन सील्स ने पिछले मैच में दोहरा शतक लगाने वाले शुभमन गिल को 1 के स्कोर पर आउट किया. इसके बाद आए विराट कोहली को उन्होंने शून्य पर पवेलियन भेजा. कोहली गोल्डन डक का शिकार हुए. वनडे क्रिकेट में ये 19वीं बार है, जब यह अपनी पहली गेंद पर आउट हुए.

भारतीय प्लेइंग 11: रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अंशुल कंबोज, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज.

वेस्टइंडीज प्लेइंग 11: जॉन कैंपबेल, ज्वेल एंड्रयू, शाई होप, अमीर जांगू, शेरफेन रदरफोर्ड, कीमो पॉल, मैथ्यू फोर्डे, अल्जारी जोसेफ, गुडकेश मोटी, जायडेन सील्स, विटेल लॉज.

सीरीज अपने नाम कर चुकी है टीम इंडिया

भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज को पहला वनडे में 8 विकेट से हराया था. 296 का लक्ष्य भारत ने 50 गेंद शेष रहते हासिल किया था. दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 405 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था, लेकिन शुभमन गिल के दोहरे शतक और रोहित शर्मा के शतक के कारण ये स्कोर भो छोटा लगने लगा. भारत ने 406 के लक्ष्य को 39 गेंद शेष रहते हासिल कर 8 विकेट से जीत दर्ज की थी. भारत ने 2-0 की अजेय बढ़त बना ली ही, तीसरे वनडे को जीतकर गिल एंड टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ क्लीन स्वीप करना चाहेगी.