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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटतीसरे ODI में टीम इंडिया की हार के 3 सबसे बड़े कारण, कप्तान गिल के इस फैसले ने हरवाया

तीसरे ODI में टीम इंडिया की हार के 3 सबसे बड़े कारण, कप्तान गिल के इस फैसले ने हरवाया

भारतीय टीम को तीसरे वनडे मैच में वेस्टइंडीज के हाथों 5 विकेट से हार झेलनी पड़ी. यहां जान लीजिए 351 रन बनाकर भी टीम इंडिया के हारने के 3 सबसे बड़े कारण.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 04 Oct 2026 10:32 AM (IST)
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3 अक्टूबर, शनिवार के दिन भारतीय टीम को एक रिएलिटी चेक मिला. सीरीज में टीम इंडिया 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी थी, लेकिन तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज ने 352 रन का टारगेट चेज करके इतिहास रच दिया. यह ODI क्रिकेट के इतिहास में वेस्टइंडीज का सबसे बड़ा रन चेज रहा. कैरेबियाई कप्तान शाई होप ने नाबाद 162 रन बनाए और वेस्टइंडीज की जीत के सबसे बड़े हीरो रहे.

आखिर कप्तान शुभमन गिल और उनकी टीम से कहां गलती हुई, जो भारतीय टीम 351 रन के विशालकाय स्कोर को भी डिफेंड नहीं कर पाया. मैच के बाद कप्तान गिल का कहना था कि स्लो-ओवर रेट का उन्हें डेथ ओवरों में खामियाजा भुगतना पड़ा. मगर इसके अलावा भी की सारी गलतियां रहीं, जिनकी वजह से भारत तीसरा ODI हार गया.

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डेथ ओवरों में खराब गेंदबाजी

तीसरे वनडे मैच में भारत की अनुभवहीन गेंदबाजी की पोल खुल गई. जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह के बिना उतरी टीम इंडिया ने डेथ ओवरों में बहुत खराब गेंदबाजी की. आखिरी 5 ओवरों में वेस्टइंडीज को 56 रन बनाने थे. जब शाई होप जैसा सेट बल्लेबाज क्रीज पर हो, 30 गेंद में पचास से अधिक रन बनाना असंभव नहीं है. समस्या यह रही कि भारतीय गेंदबाजों ने 10 गेंद पहले ही मैच खत्म करवा दिया. ये 56 रन कैरेबियाई बल्लेबाजों ने 20 गेंदों में ही बना डाले थे.

खूब सारे कैच टपकाए

तीसरे वनडे मैच में दोनों टीमों ने मिलकर कुल 9 कैच टपकाए. इनमें से 3 कैच भारतीय फील्डरों ने भी छोड़े. जब आमिर जांगू 34 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन विराट कोहली उनका कैच टपका बैठे. आगे चलकर आमिर ने 67 रन बनाए और शाई होप के साथ 109 रनों की साझेदारी की थी. चौथे ही ओवर में गुरनूर बराड़, जॉन कैंपबेल का कैच नहीं ले पाए थे. वहीं आमिर का 22 रन के स्कोर पर भी एक कैच छूटा था. खराब फील्डिंग भी टीम इंडिया की हार का एक बड़ा कारण बनी.

गेंदबाजों का खराब इस्तेमाल

तीसरे वनडे में शुभमन गिल की खराब कप्तानी भी देखने को मिली. दरअसल नीतीश कुमार रेड्डी बतौर पांचवें गेंदबाज खेल रहे थे. नीतीश बहुत महंगे साबित हो रहे थे, ऐसे में कप्तान गिल को छठे गेंदबाजी विकल्प यानी नमन धीर का रुख करना पड़ा. आमतौर पर एक तरफ से अगर कप्तान को मजबूरन एक छोर से डिफेंसिव होना भी पड़ रहा हो, तो वह दूसरे छोर से अटैक करता है. मगर कप्तान गिल ने कई बार अपने पांचवें और छठे गेंदबाजी विकल्प, नीतीश और नमन से एकसाथ गेंदबाजी करवाई. जब गेंदबाजी में अटैक करना चाहिए था, तब गिल की यह डिफेंसिव कप्तानी टीम इंडिया पर भारी पड़ी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 04 Oct 2026 10:32 AM (IST)
Tags :
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