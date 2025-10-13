भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट का आज चौथा दिन है. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे इस टेस्ट में भारत ने पहली पारी 518 रनों पर घोषित की थी. यशस्वी जायसवाल (175) और शुभमन गिल (129*) ने शतक जड़ा था. तीसरे दिन वेस्टइंडीज की पहली पारी 248 रनों पर सिमट गई, मेहमान टीम फॉलो-ऑन बचा नहीं पाई. कुलदीप यादव ने 5 और रवींद्र जडेजा ने 3 विकेट लिए. पहली पारी के आधार पर भारत ने 270 रनों की बढ़त बनाई. वेस्टइंडीज की दूसरी पारी जारी है.

वेस्टइंडीज की पहली पारी जिस तरह ध्वस्त हुई थी, लगा था कि तीसरे ही दिन भारत इस मैच को जीत जाएगा. लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जॉन कैंपबेल (87) और शाई होप (66) के बीच 135 रनों की साझेदारी हो गई है, दोनों आज चौथे दिन वेस्टइंडीज की पारी को आगे बढ़ाएंगे.

पहली पारी के आधार पर भारत ने 270 रनों की बढ़त हासिल की थी, तब लगा था कि भारत एक पारी से जीतेगा. वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में तेजनारायण चंद्रपॉल (10) के रूप में मोहम्मद सिराज ने पहला विकेट लिया. इसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने एलिक एथनाज (7) को बोल्ड किया. इसके बाद जॉन कैंपबेल और शाई होप रुके नहीं बल्कि तेज गति से रन बनाने लगे. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक कैंपबेल ने 145 गेंदें खेलकर 87 रन बना लिए, इस पारी में उन्होंने 2 छक्के और 9 चौके जड़े.

शाई होप ने 103 गेंदों में 66 रन बना लिए हैं, उन्होंने इस पारी में 2 छक्के और 8 चौके लगाए. वेस्टइंडीज अभी 97 रन पीछे हैं. जिस तरह दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे दिन खेला, उससे लगता है कि भारत को दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने के लिए उतरना पड़ेगा.

भारत की प्लेइंग 11

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज.

वेस्टइंडीज की प्लेइंग 11

जॉन कैंपबेल, तेजनारायण चंद्रपॉल, एलिक एथनाज़, शाई होप, केवोन इमलाच (विकेटकीपर), रॉस्टन चेज (कप्तान), जस्टिन ग्रीव्स, खारी पियरे, जोमेल वारिकन, एंडरसन फिलिप, जेडन सील्स.