हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs WI 2nd Test Live Streaming: कहां देखें India vs West Indies दूसरे टेस्ट का लाइव प्रसारण, मोबाइल पर कैसे देखें मैच? जानिए

IND vs WI 2nd Test Live Streaming: कहां देखें India vs West Indies दूसरे टेस्ट का लाइव प्रसारण, मोबाइल पर कैसे देखें मैच? जानिए

IND vs WI 2nd Test Live Streaming: भारत-वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है. टीम इंडिया सीरीज में 2-1 से आगे हैं, मेहमान टीम को सीरीज बराबर करने के लिए ये मैच जीतना जरुरी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 10 Oct 2025 07:36 AM (IST)
आज से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट खेला जाना है. टीम इंडिया ने पहले मैच में बड़ी जीत दर्ज की थी, अगर दिल्ली में टीम विजयी होती है तो शुभमन गिल की बतौर कप्तान ये पहली टेस्ट सीरीज जीत होगी. जानिए मैच का लाइव प्रसारण किस चैनल पर हो रहा है, मोबाइल यूजर्स किस ऐप पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. जानिए मैच की टाइमिंग और अन्य जानकारियां.

भारत दौरे पर वेस्टइंडीज 2 टेस्ट खेलने आई है, पहले टेस्ट में उसे टीम इंडिया ने पारी और 140 रन से हराया. भारत की एक पारी में केएल राहुल, ध्रुव जुरेल और रवींद्र जडेजा ने शतक लगाए. मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव की अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली. वेस्टइंडीज टीम में अनुभव की कमी साफ नजर आ रही है. अगर मेहमान टीम को सीरीज ड्रा करानी है तो उसे दिल्ली में जरूर जीतना होगा, क्योंकि ड्रा के साथ भी टीम इंडिया इस सीरीज को अपने नाम कर लेगी.

अरुण जेटली में भारत बनाम वेस्टइंडीज रिकॉर्ड

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 7 टेस्ट मैच खेले गए हैं. 1 बार टीम इंडिया जीती है और 2 बार वेस्टइंडीज, जबकि 4 मैच ड्रा पर समाप्त हुए हैं. हालांकि ये इतिहास है, वर्तमान में वेस्टइंडीज के लिए टीम इंडिया को हराना मुश्किल है.

कब और कहां है भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

कितने बजे से शुरू होगा भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट?

प्रत्येक दिन मैच सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा. 10 अक्टूबर को 9 बजे टॉस होगा.

भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट का लाइव प्रसारण किस चैनल पर होगा?

स्टार स्पोर्ट्स.

मोबाइल पर किस ऐप में देखें भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट?

भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर हो रही है.

भारत की संभावित प्लेइंग 11

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज.

वेस्टइंडीज की संभावित प्लेइंग 11

जॉन कैंपबेल, तेजनारायण चंद्रपॉल, एलिक एथनाज़, ब्रैंडन किंग, रॉस्टन चेस (कप्तान), शाई होप (विकेट कीपर), जस्टिन ग्रीव्स, खारी पियरे, जोमेल वारिकन, जोहान लेयने, जायडेन सील्स.

Published at : 10 Oct 2025 07:36 AM (IST)
