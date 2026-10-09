बारिश में धुल जाएगा भारत-वेस्टइंडीज का दूसरा टी20? जानें मौसम का ताजा अपडेट 

भारत और वेस्टइंडीज के बीच जारी 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी शुक्रवार (09 अक्टूबर) को रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा. पहला मैच जीतकर मेजबान टीम इंडिया सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर चुकी है. दूसरे मैच में भी जीत के साथ टीम इंडिया बढ़त बरकरार रखना चाहेगी. लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कि मौसम को लेकर क्या अपडेट है.

पहला टी20 लखनऊ में खेला गया था. मुकाबले में मौसम की तरफ से कोई बाधा देखने को नहीं मिली थी. फैंस ने पूरे मुकाबले का आनंद लिया था. सवाल यह है कि क्या रांची में भी मौसम ठीक रहेगा या फिर बारिश का कहर देखने को मिलेगा?

रांची में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे वनडे की शुरुआत शाम 7 बजे से होगी. इससे आधा घंटा पहले 6:30 बजे टॉस होगा. एक्यूवेदर के मुताबिक, मैच शुरू होने एक घंटे पहले 49% बारिश होने के आसार हैं. 7 बजे यह बढ़कर 54% पर पहुंच सकते हैं. फिर 8 बजे 55% और 9 बजे 49% बारिश आ सकती है. इसके बाद रात में 10 और 11 बजे भी बारिश होने की आशंका है. लिहाजा मैच में बारिश का खलल देखने को मिल सकता है.

बता दें कि टी20 इंटरनेशनल मुकाबला पूरा करने के लिए दोनों टीमों को कम से कम 5-5 ओवर खेलने होते हैं. अगर बारिश के कारण मैच में खलल पड़ता है, तो ओवरों में कटौती हो सकती है. हां अगर बारिश शुरू होने के बाद रुकी ही नहीं, तो फिर मैच बेनतीजा भी रह सकता है.

टी20 सीरीज के लिए भारत का स्क्वॉड

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, मयंक यादव, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, वैभव सूर्यवंशी, प्रिंस यादव.

टी20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज का स्क्वॉड

शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), कामिल पूरन, शिम्रोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज़, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्डे, शमर स्प्रिंगर, अकील होसेन, शमर जोसेफ, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, अमीर जांगू, क्वेंटिन सैम्पसन.

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