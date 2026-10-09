भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टी20 रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में है. सीरीज का पहला मैच लखनऊ में खेला गया था, जिसमें जीत हासिल करके टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. रांची में भी श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया जीत के सिलसिले को बरकरार रखना चाहेगी. लेकिन यहां रांची में मैच से पहले बारिश का खतरा भी मंडराता हुआ नजर आ रहा है.

एक्यूवेदर के मुताबिक, मैच शुरू होने यानी 7 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक 50% बारिश आने की संभावना है. इससे फैंस का मजा किरकिरा हो सकता है. अब देखना दिलचस्प होगा कि मैच के दौरान बारिश होती है या नहीं. अगर बारिश के कारण मैच में दखल होता है, तो दोनों टीमों को नतीजा निकालने के लिए कम से कम 5-5 ओवर तो खेलने ही होंगे.

कैसी रहेगी पिच?

बात करें रांची में मौजूद स्टेडियम की पिच की, तो यहां ओस एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है. पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को अपने लक्ष्य से 20-30 रन ज्यादा ही बोर्ड पर लगाने होंगे, जिससे ओस का सामना किया जा सके. टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है.

मैच कहां देखें लाइव?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टी20 को भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के जरिए लाइव प्रसारित किया जाएगा. मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार के जरिए होगी, जिससे आप मैच को मोबाइल, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी जैसे डिवाइस पर लाइव देख पाएंगे.

टी20 सीरीज के लिए भारत का स्क्वॉड

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, मयंक यादव, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, वैभव सूर्यवंशी, प्रिंस यादव.

टी20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज का स्क्वॉड

शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), कामिल पूरन, शिम्रोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज़, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्डे, शमर स्प्रिंगर, अकील होसेन, शमर जोसेफ, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, अमीर जांगू, क्वेंटिन सैम्पसन.