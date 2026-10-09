IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs WI 2nd T20I Live: भारत का स्कोर 50 के पार, संजू का गरज रहा बल्ला; तेजी से बन रहे रन

IND vs WI 2nd T20I Live: भारत का स्कोर 50 के पार, संजू का गरज रहा बल्ला; तेजी से बन रहे रन

IND vs WI 2nd T20I Live Updates: रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टी20 है. यहां आपको मुकाबले से जुड़े सभी लाइव अपडेट्स मिलेंगे.

Written By : मोहम्मद अलफैज  | Updated at : 09 Oct 2026 07:29 PM (IST)

LIVE

Key Events
IND vs WI 2nd T20I Live updates at Ranchi India vs West Indies scorecard JSCA International Stadium Shreyas Iyer Shai Hope IND vs WI 2nd T20I Live: भारत का स्कोर 50 के पार, संजू का गरज रहा बल्ला; तेजी से बन रहे रन
IND vs WI 2nd T20I Live updates at Ranchi
Source : ANI

Background

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टी20 रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में है. सीरीज का पहला मैच लखनऊ में खेला गया था, जिसमें जीत हासिल करके टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. रांची में भी श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया जीत के सिलसिले को बरकरार रखना चाहेगी. लेकिन यहां रांची में मैच से पहले बारिश का खतरा भी मंडराता हुआ नजर आ रहा है. 

एक्यूवेदर के मुताबिक, मैच शुरू होने यानी 7 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक 50% बारिश आने की संभावना है. इससे फैंस का मजा किरकिरा हो सकता है. अब देखना दिलचस्प होगा कि मैच के दौरान बारिश होती है या नहीं. अगर बारिश के कारण मैच में दखल होता है, तो दोनों टीमों को नतीजा निकालने के लिए कम से कम 5-5 ओवर तो खेलने ही होंगे. 

कैसी रहेगी पिच?

बात करें रांची में मौजूद स्टेडियम की पिच की, तो यहां ओस एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है. पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को अपने लक्ष्य से 20-30 रन ज्यादा ही बोर्ड पर लगाने होंगे, जिससे ओस का सामना किया जा सके. टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है. 

मैच कहां देखें लाइव?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टी20 को भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के जरिए लाइव प्रसारित किया जाएगा. मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार के जरिए होगी, जिससे आप मैच को मोबाइल, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी जैसे डिवाइस पर लाइव देख पाएंगे. 

टी20 सीरीज के लिए भारत का स्क्वॉड 

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, मयंक यादव, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, वैभव सूर्यवंशी, प्रिंस यादव. 

टी20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज का स्क्वॉड 

शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), कामिल पूरन, शिम्रोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज़, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्डे, शमर स्प्रिंगर, अकील होसेन, शमर जोसेफ, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, अमीर जांगू, क्वेंटिन सैम्पसन. 

19:27 PM (IST)  •  09 Oct 2026

IND vs WI 2nd T20I Live Score: पांच ओवर के बाद भारत का स्कोर 64/1

पांच ओवर के बाद भारत का स्कोर एक विकेट पर 64 रन हो गया है. वेस्टइंडीज के लिए यह ओवर अकील हुसैन ने फेंका, जिसमें 22  रन आए. संजू सैमसन ने 18 गेंदों में 42 रन बना लिए हैं. दूसरे छोर पर मौजूद ईशान किशन 1 गेंद में 01 रन पर पहुंच गए हैं. 

19:29 PM (IST)  •  09 Oct 2026

IND vs WI 2nd T20I Live Score: भारत का पहला विकेट गिरा, अभिषेक शर्मा आउट

भारत को पहला झटका अभिषेक शर्मा के रूप में लगा. उन्हें रॉस्टन चेज ने चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर अपना शिकार बनाया. अभिषेक ने 12 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्का लगाकर 20 रन बनाए. अब ईशान किशन बैटिंग के लिए क्रीज पर आए हैं. 4 ओवर के बाद भारत का स्कोर 1 विकेट पर 42 रन हो गया है.

Load More
Tags :
Shai Hope SHREYAS IYER IND Vs WI 2nd T20I Live India Vs West Indies 2nd T20I Scorecard
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
रांची में टीम इंडिया की पहले बैटिंग, दोनों की प्लेइंग इलेवन में हुआ सिर्फ एक बदलाव
रांची में टीम इंडिया की पहले बैटिंग, दोनों की प्लेइंग इलेवन में हुआ सिर्फ एक बदलाव
क्रिकेट
पडिक्कल से लेकर गायकवाड़, भारतीय बल्लेबाज रहे फ्लॉप; दूसरा वनडे भी हारी इंडिया-ए
पडिक्कल से लेकर गायकवाड़, भारतीय बल्लेबाज रहे फ्लॉप; दूसरा वनडे भी हारी इंडिया-ए
क्रिकेट
RCB के खिलाड़ी ने रचाई शादी, खूबसूरत वाइफ के साथ आई पहली तस्वीर 
RCB के खिलाड़ी ने रचाई शादी, खूबसूरत वाइफ के साथ आई पहली तस्वीर 
क्रिकेट
2 बार की चैंपियन टीम में खेलेंगे रवींद्र जडेजा, इस दिन होगा धमाकेदार रिटर्न
2 बार की चैंपियन टीम में खेलेंगे रवींद्र जडेजा, इस दिन होगा धमाकेदार रिटर्न
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: नाना पाटेकर के निधन की खबर से भावुक हुए सितारे, सोशल मीडिया पर दी आखिरी विदाई (09.10.26)
YRKKH: Krish का काला सच आया सामने, Armaan ने खोया आपा, Poddar House में हुआ महासंग्राम!
नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू, गांव में पसरा सन्नाटा
एक शिष्य के सुसाइड पर सवाल !
मायानगरी के नाना...ऐसे तो नहीं जाना था
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP प्रोटेस्ट से पहले एक्शन में गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के 4 KM दायरे में इंटरनेट सस्पेंड
CJP प्रोटेस्ट से पहले एक्शन में गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के 4 KM दायरे में इंटरनेट सस्पेंड
बिहार
CJP के प्रदर्शन से पहले आई BJP की प्रतिक्रिया, 'अगर आप…'
CJP के प्रदर्शन से पहले आई BJP की प्रतिक्रिया, 'अगर आप…'
इंडिया
क्या जंतर-मंतर अब नहीं रहेगा प्रोटेस्ट साइट? SC की टिप्पणी के बाद उठे सवाल
क्या जंतर-मंतर अब नहीं रहेगा प्रोटेस्ट साइट? SC की टिप्पणी के बाद उठे सवाल
क्रिकेट
रांची में टीम इंडिया की पहले बैटिंग, दोनों की प्लेइंग इलेवन में हुआ सिर्फ एक बदलाव
रांची में टीम इंडिया की पहले बैटिंग, दोनों की प्लेइंग इलेवन में हुआ सिर्फ एक बदलाव
ओटीटी
इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- फ्री में कहां देखें?
इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- फ्री में कहां देखें?
इंडिया
‘US का इतिहास प्रवासियों ने हीं...’, जेडी वेंस की टिप्पणी पर भारत का पलटवार
‘US का इतिहास प्रवासियों ने हीं...’, जेडी वेंस की टिप्पणी पर भारत का पलटवार
इंडिया
अभिषेक बनर्जी के आरोपों पर BJP का पलटवार, कहा- 'फर्जी वोट डालना TMC की आदत..'
अभिषेक बनर्जी के आरोपों पर BJP का पलटवार, कहा- 'फर्जी वोट डालना TMC की आदत..'
दिल्ली NCR
Delhi Metro Closed: 9 अक्टूबर रात 9 बजे से बंद रहेंगे दिल्ली के ये 57 मेट्रो स्टेशन
Delhi Metro Closed: 9 अक्टूबर रात 9 बजे से बंद रहेंगे दिल्ली के ये 57 मेट्रो स्टेशन
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget