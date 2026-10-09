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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवैभव और नीतीश खेलेंगे दूसरा टी20? आकाश चोपड़ा ने बताई संभावित प्लेइंग XI

वैभव और नीतीश खेलेंगे दूसरा टी20? आकाश चोपड़ा ने बताई संभावित प्लेइंग XI

IND vs WI 2nd T20: भारत और वेस्टइंडीज का दूसरा टी20 मैच रांची में खेला जाएगा. पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में बदलाव की संभावनाओं पर बात की है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 09 Oct 2026 10:53 AM (IST)
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भारत और वेस्टइंडीज का दूसरा टी20 मैच आज 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा. लखनऊ में पहला टी20 जीतने के बाद टीम इंडिया ने पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी. इस बीच आकाश चोपड़ा ने बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि प्रत्येक मैच आने पर संजू सैमसन पर सवाल खड़ा किया जाना सही नहीं है. ऐसे में उनकी जगह वैभव सूर्यवंशी के प्लेइंग इलेवन में आने की संभावना कम है.

लखनऊ में स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर नमन धीर ने अपना टी20 डेब्यू किया था, जिसमें उन्होंने 3 विकेट चटकाए. आकाश चोपड़ा ने यह भी साफ किया कि क्यों दूसरे टी20 मैच में नीतीश कुमार रेड्डी का आना भी मुश्किल है.

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बिहार पास है तो क्या

दरअसल यह चर्चा जोरों पर है कि दूसरा टी20 रांची (झारखंड) में खेला जाएगा और वैभव सूर्यवंशी का निवास स्थान (बिहार) ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए उन्हें प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है. आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि संजू सैमसन को बाहर नहीं किया जाना चाहिए.

उन्होंने कहा, "चूंकि बिहार पास है, इसलिए वैभव सूर्यवंशी की चर्चा हो रही है. क्या उन्हें प्लेइंग इलेवन में स्थान मिलेगा? नहीं. आपको यह मानना होगा कि यह फिलहाल संभव नहीं है और हम अगर प्रत्येक मैच के बाद सैमसन पर सवाल खड़े करने लगेंगे तो हमारा कुछ नहीं हो सकता."

नीतीश नहीं खेलेंगे

हार्दिक पांड्या की गैरमौजूदगी में नीतीश कुमार रेड्डी को तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में निरंतर मौके मिल रहे हैं. हालांकि उन्हें पहले टी20 से ड्रॉप करके नमन धीर को डेब्यू का मौका दिया गया. 

आकाश चोपड़ा ने कहा कि वे नीतीश कुमार रेड्डी को प्लेइंग इलेवन में शामिल जरूर करते, लेकिन पहले मैच के बाद ऐसा शायद ना हो. पूर्व क्रिकेटर का कहना है कि नीतीश को पहले मुकाबले से मौका मिलना चाहिए था, अगर नहीं तो उन्हें तैयार कैसा किया जाएगा?

याद दिला दें कि पहले मैच से रवि बिश्नोई, वैभव सूर्यवंशी, प्रिंस यादव और नीतीश कुमार रेड्डी को बेंच पर बैठना पड़ा था. जबकि नमन धीर ने अपने डेब्यू में बहुत प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए 4 ओवर में 31 रन देकर तीन विकेट चटकाए थे.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 09 Oct 2026 10:53 AM (IST)
Tags :
Aakash Chopra Nitish Kumar Reddy Vaibhav Sooryavanshi
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