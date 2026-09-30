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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs WI 2nd ODI Live Score: भारत ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का फैसला; आकिब नबी ने किया डेब्यू

IND vs WI 2nd ODI Live Score: भारत ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का फैसला; आकिब नबी ने किया डेब्यू

India vs West Indies 2nd ODI Live Score: भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा वनडे आज गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेला जा रहा है. यहां देखें लाइव स्कोर और मैच से जुड़ी सभी अपडेट्स लाइव.

Written By : शिवम  | Updated at : 30 Sep 2026 02:12 PM (IST)

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IND vs WI 2nd ODI Live Score
Source : @BCCI

Background

भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा वनडे आज गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेला जा रहा है. शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. आकिब नबी को प्लेइंग 11 में मौका मिला है, ये उनका इंटरनेशनल डेब्यू मैच है. नितीश कुमार रेड्डी चोट के कारण बाहर हुए हैं. टीम इंडिया 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हैं.

भारत की प्लेइंग 11: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, रवींद्र जड़ेजा, आकिब नबी, कुलदीप यादव, गुरनूर बराड़, प्रसिद्ध कृष्णा.

वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11: जॉन कैंपबेल, कीसी कार्टी, शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), अमीर जांगू, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेस, कीमो पॉल, अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ, जेडन सील्स, विटेल लॉज़.

आकिब नबी ने किया डेब्यू

आकिब नबी का ये इंटरनेशनल डेब्यू मैच है. जम्मू कश्मीर से आने वाले नबी तेज गेंदबाज हैं. 29 वर्षीय नबी ने 45 फर्स्ट क्लास मैचों की 75 पारियों में 170 विकेट लिए हैं. लिस्ट ए के 36 मैचों में उन्होंने 56 और 39 टी20 में 43 विकेट लिए हैं. इसी साल उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए अपना IPL डेब्यू किया था.

भारतीय स्क्वॉड

शुभमन गिल, रवींद्र जडेजा, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, आकिब नबी, ध्रुव जुरेल, नितीश कुमार रेड्डी, गुरनूर बरार, नमन धीर.

वेस्टइंडीज का स्क्वॉड

रॉस्टन चेस, जॉन कैंपबेल, शाइ होप (कप्तान और विकेटकीपर), गुडाकेश मोती, अल्जारी जोसफ, अमीर जांगू (विकेटकीपर), कीसी कार्टी, कीमो पॉल, शेरफेन रदरफोर्ड, जायडेन सील्स, मैथ्यू फोर्ड, ज्वेल एंड्रू (विकेटकीपर), श्मार जोसफ, विटेल लॉज.

14:12 PM (IST)  •  30 Sep 2026

IND vs WI 2nd ODI Live Score: आकिब के पहले ओवर में आए 7 रन

पारी के दूसरे और अपने पहले ओवर में आकिब नबी ने कुल 7 रन दिए, इसमें एक नो बॉल भी थी लेकिन फ्री हिट गेंद पर उन्होंने कोई रन नहीं दिया.

14:04 PM (IST)  •  30 Sep 2026

IND vs WI 2nd ODI Live Score: शुरू हुआ मुकाबला

भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा वनडे शुरू हो गया है. वेस्टइंडीज पहले बल्लेबाजी कर रही है. प्रसिद्ध कृष्णा पहला ओवर डाल रहे हैं.

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West Indies Cricket IND Vs WI Live Score INDIAN CRICKET TEAM
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