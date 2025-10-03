हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND vs WI Live Score 1st Test, Day 2: शुभमन गिल ने जड़ा अर्धशतक, केएल राहुल शतक की ओर, भारत ने हासिल की बढ़त

India vs West Indies Live Score 1st Test, Day 2: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. आज टेस्ट का दूसरा दिन है, भारत की पहली पारी जारी है.

By : शिवम  | Updated at : 03 Oct 2025 10:46 AM (IST)

IND vs WI Live Score 1st Test, Day 2: शुभमन गिल ने जड़ा अर्धशतक, केएल राहुल शतक की ओर, भारत ने हासिल की बढ़त
IND vs WI 1st Test Live Score, Day 2
भारत बनाम वेस्टइंडीज पहला टेस्ट अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. गुरुवार को टॉस जीतकर वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी के आगे वेस्टइंडीज के टॉप बल्लेबाज धराशाई हो गए, पहली पारी में पूरी टीम 162 रन पर सिमट गई. जवाब में पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 2 विकेट खोकर 121 रन बना लिए हैं. केएल राहुल (53*) अर्धशतक लगाकर शुभमन गिल (18*) के साथ नाबाद हैं, वह दूसरे दिन भारत की पारी को आगे बढ़ाएंगे.

पहले दिन के शुरूआती 2 सेशन तक वेस्टइंडीज की पारी 162 पर समाप्त हो गई थी. तीसरे सेशन में भारत की पहली पारी शुरू हुई. केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने पहले विकेट के लिए 68 रनों की साझेदारी की, जायसवाल 36 रन बनाकर आउट हुए. साई सुदर्शन ने एक बार फिर निराश किया, वह 7 रन बनाकर आउट हुए. चौथे नंबर पर आए कप्तान शुभमन गिल ने राहुल के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 72 रनों की साझेदारी कर ली है, जो आज दूसरे दिन भी जारी रहेगी.

केएल राहुल की निगाहें भारत में दूसरे शतक पर

केएल राहुल 53 रन बनाकर नाबाद हैं, वह चाहेंगे कि इस पारी को शतक तक पहुंचाया जाए. इससे पहले उन्होंने भारत में एकमात्र टेस्ट शतक 2016 में लगाया था, तब इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 199 रन बनाए थे. उसके बाद से वह भारत में टेस्ट शतक नहीं लगा पाए हैं.

मोहम्मद सिराज ने लिए 4 विकेट

पहले दिन मोहम्मद सिराज की शानदार गेंदबाजी देखने को मिली, पहले ही सेशन में सिराज ने 3 विकेट चटका दिए थे. सिराज ने पहली पारी में 14 ओवरों के स्पेल में 40 रन देकर 4 विकेट लिए. जसप्रीत बुमराह ने 3 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया. 2 विकेट स्पिनर कुलदीप यादव को और 1 विकेट वाशिंगटन सुंदर को मिला.

भारत की प्लेइंग 11

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज.

वेस्टइंडीज की प्लेइंग 11

तेजनारायण चंद्रपॉल, जॉन कैंपबेल, एलिक एथनाज, ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेट कीपर), रोस्टन चेज़ (कप्तान), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वारिकन, खैरी पियरे, जोहान लेने, जायडेन सील्स.

10:46 AM (IST)  •  03 Oct 2025

IND vs WI 1st Test Live Score: भारत ने बनाई बढ़त

162 के जवाब में भारत ने पहली पारी में बढ़त बना ली है. 54 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 180/2 है. शुभमन गिल अपने अर्धशतक से 3 रन दूर हैं. केएल राहुल 79 रन बनाकर नाबाद हैं. भारत के पास अभी 18 रन की बढ़त है.

10:14 AM (IST)  •  03 Oct 2025

IND vs WI 1st Test Live Score: 150 पार टीम इंडिया

47वें ओवर में शुभमन गिल ने चौका लगाकर भारत का स्कोर 150 पार पहुंचाया. 46 ओवर खत्म होने के बाद भारत का स्कोर 151/2 है. टीम इंडिया वेस्टइंडीज से 11 रन पीछे हैं. गिल 28 ओर राहुल 69 रन बनाकर खेल रहे हैं.

