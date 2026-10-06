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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs WI 1st T20I Live: भारत ने टॉस जीतकर चुनी बॉलिंग, वैभव बाहर; नमन का डेब्यू; देखें प्लेइंग 11

IND vs WI 1st T20I Live: भारत ने टॉस जीतकर चुनी बॉलिंग, वैभव बाहर; नमन का डेब्यू; देखें प्लेइंग 11

IND vs WI 1st T20I Live Updates: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टी20 लखनऊ में है. मैच से जुड़े सभी लाइव अपडेट आपको यहां मिलेंगे. दोनों टीमों के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज है.

Written By : मोहम्मद अलफैज  | Updated at : 06 Oct 2026 06:40 PM (IST)

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IND vs WI 1st T20I Live Updates
Source : ANI

Background

भारत और वेस्टइंडीज के बीच हाल ही में वनडे सीरीज का समापन हुआ है. अब दोनों टीमें 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए मैदान पर हैं. मंगलवार (06 अक्टूबर) को पहला टी20 लखनऊ के इकाना स्टेडियम में है. जैसे टीम इंडिया ने वनडे सीरीज में 2-1 से जीत हासिल की थी, वैसे ही फैंस चाहेंगे कि टी20 सीरीज भी टीम इंडिया के खाते में आए. 

वनडे में सीरीज में टीम इंडिया के लिए गेंदबाजी चिंता का विषय रही थी. अब देखना दिलचस्प होगा कि टी20 सीरीज में भारतीय टीम बॉलिंग डिपार्टमेंट कैसा परफॉर्म करती है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने इससे पहले 2026 एशियाई खेलों के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर गोल्ड मेडल जीता था. 

मुश्किल थी जापान की पिच 

यह सिर्फ दूसरा मौका था कि टीम इंडिया ने जापान में मैच खेला. एशियाई खेलों से पहले भारत और जापान के बीच इकलौता टी20 खेला गया था. एशियाई खेलों में जापान की पिच ने क्रिकेट टीमों को काफी परेशान किया था. अब जापान की मुश्किल पिच के बाद टीम घरेलू सरजमीं पर लौट रही है. यहां भारतीय टीम से जाहिर तौर पर अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी. 

भारत और वेस्टइंडीज का पहला टी20 कहां देखें लाइव?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहले टी20 मुकाबले को भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के जरिए लाइव प्रसारित किया जाएगा. वहीं लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉस्टार के जरिए होगी. मैच को डीडी की फ्री डिश पर भी लाइव प्रसारित किया जाएगा.

टी20 सीरीज के लिए भारत का स्क्वॉड 

वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), इशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर. 

टी20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज का स्क्वॉड 

शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), कामिल पूरन, अमीर जांगू, शिम्रोन हेटमायर, शेरफेन रदरफोर्ड, रोवमैन पॉवेल, रोस्टन चेज़, रोमारियो शेफर्ड, गुडाकेश मोती, अकील होसेन, शमर जोसेफ, मैथ्यू फोर्ड, कीमो पॉल, क्वेंटिन सैम्पसन, शमर स्प्रिंगर. 

18:40 PM (IST)  •  06 Oct 2026

IND vs WI 1st T20I Live Score: वेस्टइंडीज की प्लेइंग 11

शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), कामिल पूरन, शिम्रोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्ड, रोस्टन चेज, अकील होसेन, शमर स्प्रिंगर, शमर जोसेफ.

18:36 PM (IST)  •  06 Oct 2026

IND vs WI 1st T20I Live Score: भारत की प्लेइंग 11 

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, मयंक यादव.

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