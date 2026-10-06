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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs WI 1st T20I Live Streaming: भारत-वेस्टइंडीज का पहला टी20 फ्री में कैसे देखें लाइव? जानें स्ट्रीमिंग डिटेल्स

IND vs WI 1st T20I Live Streaming: भारत-वेस्टइंडीज का पहला टी20 फ्री में कैसे देखें लाइव? जानें स्ट्रीमिंग डिटेल्स

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टी20 लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. आप इस मैच को 'फ्री' में भी लाइव देख सकते हैं. इससे पहले टीम इंडिया वनडे सीरीज जीत चुकी है.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 06 Oct 2026 03:17 PM (IST)
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भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज यानी मंगलवार (06 अक्टूबर) से 5 टी20 मैचों की सीरीज शुरू हो रही है. पहला मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा. 2026 एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी. अय्यर ब्रिगेड ने एशियन गेम्स के फाइनल में पाकिस्तान को हारकर गोल्ड पर कब्जा किया था. 

फैंस चाहेंगे कि भारतीय टीम उसी तरह का प्रदर्शन बरकरार रखे और वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज भी अपने नाम करे. इससे पहले टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को वनडे सीरीज में 2-0 से शिकस्त दी थी. तो आइए जानते हैं कि आप दोनों के बीच होने वाले पहले टी20 को कब, कहां और कैसे लाइव देख सकते हैं.

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कब होगा भारत और वेस्टइंडीज का पहला टी20?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टी20 मंगलवार (06 अक्टूबर) को खेला जाएगा. मुकाबले की शुरुआत शाम 7 बजे से होगी. टॉस आधा घंटा पहले 6:30 पर होगा. 

कहां होगा मुकाबला?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टी20 लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. 

टीवी और मोबाइल पर कहां देखें लाइव?

पहले टी20 को भारत में टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के जरिए लाइव प्रसारित किया जाएगा. वहीं लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर होगी, जिससे आप मैच को मोबाइल, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी जैसे डिवाइस पर लाइव देख पाएंगे. 

फ्री में कहां देखें भारत-वेस्टइंडीज का पहला टी20

भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले पहले टी20 को डीडी की फ्री डिश पर मुफ्त में लाइव प्रसारित किया जाएगा. इस तरह आप मैच को 'फ्री' में भी लाइव देख सकते हैं. 

टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वॉड 

वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), इशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर. 

टी20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज का स्क्वॉड 

शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), कामिल पूरन, अमीर जांगू, शिम्रोन हेटमायर, शेरफेन रदरफोर्ड, रोवमैन पॉवेल, रोस्टन चेज़, रोमारियो शेफर्ड, गुडाकेश मोती, अकील होसेन, शमर जोसेफ, मैथ्यू फोर्ड, कीमो पॉल, क्वेंटिन सैम्पसन, शमर स्प्रिंगर. 

 

यह भी पढ़ें: हरमनप्रीत टॉप पर, धोनी-विराट और रोहित आसपास भी नहीं, ये लिस्ट कर देगी हैरान

Published at : 06 Oct 2026 03:17 PM (IST)
Tags :
India Vs West Indies LUCKNOW IND Vs WI 1st T20I Live Streaming
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