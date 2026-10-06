बारिश में धुल जाएगा भारत-वेस्टइंडीज का पहला टी20? जानें लखनऊ में कैसा रहेगा आज का मौसम

भारतीय क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज के बीच आज से 5 मैचों की टी20 सीरीज शुरू हो रही है. पहला मुकाबला आज लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच में बारिश का साया है, तेज हवाएं भी चलने का पूर्वानुमान है. जानिए आज लखनऊ में मौसम कैसा रहेगा? बारिश की कितनी संभावना है?

इकाना क्रिकेट स्टेडियम में पहला टी20 भारत और वेस्टइंडीज के ही बीच 2018 में खेला गया था, तब टीम इंडिया ने 71 रनों से जीत दर्ज की थी. भारत ने यहां खेले अपने तीनों मैचों में जीत दर्ज की, वेस्टइंडीज ने यहां खेले 4 मैचों में सिर्फ 1 जीता है और 3 मैच हारे हैं.

भारत बनाम वेस्टइंडीज 1st T20 में कैसा रहेगा मौसम?

आज लखनऊ में बारिश की संभावना है. मैच 7 बजे शुरू होगा, हालाँकि तब बारिश की संभावना सिर्फ 5 प्रतिशत है, लेकिन दोपहर में संभावना 50 प्रतिशत तक है. ऐसे में मैच में देरी भी हो सकती है. मैच के दौरान तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा. इसकी संभावना न के बराबर है कि बारिश के कारण मैच रद्द हो सकता है.

भारत का स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, नमन धीर, मयंक यादव, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी.

वेस्टइंडीज का स्क्वाड

शाई होप (कप्तान), अमीर जांगू, शिमरोन हेटमायर, शेरफेन रदरफोर्ड, कामिल पूरन, रोवमैन पॉवेल, रोस्टन चेज़, रोमारियो शेफर्ड, गुडाकेश मोती, अकील होसेन, शमर स्प्रिंगर, शमर जोसेफ, मैथ्यू फोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, कीमो पॉल.

भारत बनाम वेस्टइंडीज मैच का लाइव प्रसारण कहाँ?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टी20 आज, 6 अक्टूबर को इकाना क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा. टॉस 6:30 बजे होगा. मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर और लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार एप पर होगी.

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