IND vs WI 1st ODI Live Score: भारतीय गेंदबाजों की हो रही पिटाई, 6 ओवर में WI ने बनाए 48 रन
India vs West Indies 1st ODI Live Score: भारत और वेस्टइंडीज का पहला मैच तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम पर खेला जा रहा है.
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आज 27 सितंबर से भारत और वेस्टइंडीज की ODI सीरीज शुरू हो रही है. पहला वनडे मैच आज भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे से शुरू होगा, जो तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. वेस्टइंडीज की टीम पिछले 21 साल से भारत के खिलाड कोई वनडे सीरीज नहीं जीत पाई है, वहीं भारतीय सरजमीं पर कैरेबियाई टीम की आखिरी वनडे सीरीज जीत 2002 में आई थी. शाई होप की कप्तानी में वेस्टइंडीज इस हार के सूखे का अंत करना चाहेगी.
इस मैच और सीरीज में टीम इंडिया श्रेयस अय्यर के बिना उतरेगी, क्योंकि अय्यर अभी एशियन गेम्स की टीम के साथ जापान में हैं. ऋतुराज गायकवाड़ नंबर-4 की जिम्मेदारी ले सकते हैं, वहीं आकिब नबी और नमन धीर पर भी सबकी नजरें टिकी होंगी, जिन्हें अपने इंटरनेशनल डेब्यू का इंतजार है.
भारत का वनडे स्क्वाड: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, केएल राहुल, रवींद्र जडेजा, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, नीतीश कुमार रेड्डी, आकिब नबी, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल, गुरनूर बराड़, नमन धीर
वेस्टइंडीज का वनडे स्क्वाड: शाई होप (कप्तान), जॉन कैम्पबेल, शेरफान रदरफोर्ड, कीसी कार्टी, जस्टिन ग्रीव्स, आमिर जांगू, रॉस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, अल्जारी जोसफ, गुडाकेश मोती, जेडन सील्स, शमार जोसेफ, एंड्रयू ज्वेल, वाइटल लावेस, कीमो पॉल
हेड टू हेड रिकॉर्ड
भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे क्रिकेट के इतिहास में 142 मैच खेले गए हैं, जिनमें 72 बार टीम इंडिया ने बाजी मारी है, जबकि 64 मौकों पर कैरेबियाई टीम जीती है. उनके 4 मैचों का कोई परिणाम नहीं निकल सका. साल 2018 से लेकर अब तक भारत और वेस्टइंडीज के बीच कुल 21 वनडे मैच खेले गए हैं, जिनमें वेस्टइंडीज केवल 3 बार भारत को हरा पाया है.
IND vs WI 1st ODI Live Score: 4 ओवर में वेस्टइंडीज 35/0
वेस्टइंडीज ने 4 ओवर में 35 रन बना लिए हैं. जस्टिन ग्रीव्स तेजी से रन बना रहे हैं. नीतीश कुमार रेड्डी ने 18 रन दिए थे और चौथे ओवर में गुरनूर बराड़ ने भी 11 रन लुटा दिए. ग्रीव्स ने 15 गेंद में 25 रन बना लिए हैं. उनके साथ जॉन कैम्पबेल 6 रन बनाकर खेल रहे हैं.
IND vs WI 1st ODI Live Score: दूसरा ओवर नीतीश रेड्डी को
दूसरे ही ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी को गेंद थमाई गई. इससे पहले टी20 में भी नीतीश को नई गेंद से बॉलिंग करते देखा जा चुका है. नीतीश को हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट के तौर पर तैयार किया जा रहा है, हार्दिक जो नियमित रूप से नई गेंद से 2-3 ओवर निकालते रहे हैं.
मगर नीतीश ने अपने पहले ही ओवर में 17 रन लुटा दिए. नो-गेंद फेंकी, चार चौके लुटा दिए और कुल 18 रन दिए.