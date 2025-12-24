भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका के खिलाफ एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी20 मैच को 7 विकेट से अपने नाम किया. इसी के साथ टीम इंडिया ने 5 मुकाबलों की सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली है.

टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी श्रीलंकाई टीम निर्धारित ओवरों में 9 विकेट खोकर सिर्फ 128 रन ही बना सकी.

इस टीम ने महज 2 के स्कोर पर विश्मी गुनारत्ने (1) का विकेट गंवा दिया था. यहां से हसिनी परेरा ने कप्तान चामरी अथापथु के साथ दूसरे विकेट के लिए 36 रन जुटाते हुए टीम को संभालने की कोशिश की. कप्तान ने श्रीलंका के खाते में 31 रन का योगदान दिया.

हसिनी परेरा (22) ने हर्षिता समरविक्रमा के साथ तीसरे विकेट के लिए 44 रन जोड़ते हुए श्रीलंका के स्कोर को 82 रन तक पहुंचाया. हर्षिता समरविक्रमा (33) ने कविशा दिलहारी (14) के साथ चौथे विकेट के लिए 22 रन जुटाए. इस जोड़ी के टूटते ही विकेटों का पतझड़ लग गया.

भारत की तरफ से वैष्णवी शर्मा और श्री चरणी ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि क्रांति गौड़ और स्नेह राणा ने 1-1 विकेट निकाला.

इसके जवाब में भारत ने 11.5 ओवरों में ही जीत हासिल कर ली. शेफाली वर्मा ने स्मृति मंधाना के साथ पहले विकेट के लिए 3.1 ओवरों में 29 रन की साझेदारी की. मंधाना 11 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हुईं.

यहां से शेफाली वर्मा ने जेमिमा रोड्रिग्स के साथ दूसरे विकेट के लिए 27 गेंदों में 58 रन जोड़ते हुए टीम को आसान जीत के करीब ला दिया. जेमिमा 15 गेंदों में 1 छक्के और 4 चौकों के साथ 26 रन बनाकर पवेलियन लौटीं.

यहां से शेफाली वर्मा ने कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ 41 रन की साझेदारी करते हुए भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचाया. भारत को जीत के लिए महज 1 रन की दरकार थी, इसी बीच हरमनप्रीत (10) बोल्ड हो गईं. ऐसे में मुकाबले का अंतिम रन ऋचा घोष ने लिया. शेफाली 34 गेंदों में 69 रन बनाकर नाबाद रहीं. उनकी इस पारी में 12 बाउंड्री शामिल थीं.

श्रीलंका की तरफ से मल्की मदारा, काव्या कविंदी और कविशा दिलहारी ने 1-1 विकेट अपने नाम किया.

भारत ने श्रीलंका के विरुद्ध सीरीज के पहले मैच को 8 विकेट से अपने नाम किया था। इसके बाद टीम इंडिया ने दूसरे मुकाबले को भी अपने नाम किया है. अब दोनों देशों के बीच तिरुवनंतपुरम में 26 दिसंबर को तीसरा मैच खेला जाना है, जिसे जीतकर भारत सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगा.