IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसोनल दिनुषा ने भारत से छीनी जीत, 5वें दिन श्रीलंका का चमत्कार; दूसरा टेस्ट ड्रॉ 

सोनल दिनुषा ने भारत से छीनी जीत, 5वें दिन श्रीलंका का चमत्कार; दूसरा टेस्ट ड्रॉ 

श्रीलंका ने दूसरी पारी में कमाल की बल्लेबाजी की, जिससे उन्होंने हारा हुआ मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त किया. टीम के लिए सोनल दिनुषा ने एक बार फिर कमाल करते हुए शतकीय पारी खेली.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 27 Aug 2026 05:10 PM (IST)
Preferred Sources

कोलंबो टेस्ट ड्रॉ पर समाप्त हो गया. श्रीलंका ने दूसरी पारी 429/9 रन पर घोषित की. इसके बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने हाथ मिलाए और मुकाबला समाप्त हुआ. चौथे दिन लग रहा था कि भारत की जीत लगभग कंफर्म है, लेकिन 5वें दिन पूरी तस्वीर ही बदल गई. सोनल दिनुषा के शतक ने टीम इंडिया के जबड़े से जीत छीन ली. मैच का 5वां दिन किसी चमत्कार से कम नहीं रहा. हालांकि टीम इंडिया ने सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली. पहले टेस्ट में भारत ने 165 रन से जीत हासिल की थी.

सोनल ने श्रीलंका के लिए दोनों पारियों में शतक लगाए. उनके शतकों की बदौलत ही श्रीलंका की लाज बची. पहली पारी में नंबर 7 पर उतरे दिनुषा ने 8 चौके और 3 छक्कों की मदद से 103 रन स्कोर किए. फिर दूसरी पारी में एक बार फिर उनक बल्ला चला. यहां छठे नंबर पर बैटिंग करते हुए दिनुषा ने 133 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल रहे. 

टीम इंडिया पर भारी पड़ा फॉलोऑन 

मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 9 विकेट पर 503 रन बनाकर पहली पारी घोषित कर दी. इस दौरान देवदत्त पडिक्कल ने टीम के लिए सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 12 चौकों की मदद से 117 रन बनाए. इसके अलावा जुरेल ने 9 चौके और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 115 रन स्कोर किए. बाकी ऋषभ पंत ने 63 रनों की और कप्तान शुभमन गिल ने 50 रनों की अर्धशतकीय पारिया खेलीं. इस दौरान श्रीलंका के लिए असिथा फर्नांडो ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए. 

यह भी पढ़ें: सोनल दिनुषा ने रचा इतिहास, एक मैच में 'डबल' शतक से बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

फिर अपनी पहली पारी में बैटिंग के लिए उतरी श्रीलंका 290 रन पर ऑलआउट हुई. श्रीलंका 213 रन से पीछे थे. टीम फॉलोऑन नहीं बचा सकी थी. इसे देखते हुए भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने फॉलोऑन देते हुए श्रीलंका को दूसरी पारी में बैटिंग के लिए आमंत्रित कर दिया. इसके बाद श्रीलंका ने दूसरी अपनी दसरी पारी में 429/9 रन बनाकर टीम इंडिया की हवा टाइट कर दी. इस दौरान दिनुषा के अलावा श्रीलंका के लिए पसिंदु सूरियाबंदारा ने 92 रनों की, कामिंदु मेंडिस ने 55 रनों की और नंबर-8 पर उतरे केशरा नुवानथा ने 46 रनों की अहम पारियां खेलीं.

पांचवें दिन श्रीलंका ने किया चमत्कार 

मैच का 5वां दिन किसी चमत्कार से कम नहीं रहा. चौथा दिन खत्म होने पर श्रीलंका ने 6 विकेट गंवाकर 229 रन बना लिए थे. टीम के पास सिर्फ 16 रनों की बढ़त थी. इसे देखकर ऐसा लगा कि भारतीय टीम आसानी से जीत हासिल कर लेगी. देखकर ऐसा लग रहा था कि पांचवें दिन श्रीलंका पहले सेशन में ऑलआउट हो जाएगी. टीम इंडिया को ज्यादा से ज्यादा 100 रन का लक्ष्य मिलेगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट. 

पांचवें दिन श्रीलंका ने 200 रन बना डाले. इस दौरान टीम ने सिर्फ 3 विकेट गंवाए. 6 विकेट गिरने के बाद श्रीलंका के लोअर ऑर्डर बल्लेबाजों ने क्रीज पर 90 ओवर खेल डाले. भारतीय गेंदबाज पांचवें दिन पूरी तरह से फ्लॉप दिखे. अंतिम पारी में भारत के लिए मानव सुथार और रवींद्र जडेजा ने सबसे ज्यदा 3-3 विकेट लिए. इस तरह मुकाबला का समापन हुआ. भारत ने जीता हुआ मैच गंवा दिया.

 

यह भी पढ़ें: सोनल दिनुषा के 3 ऐतिहासिक रिकॉर्ड, दूसरे टेस्ट में रचा इतिहास

Published at : 27 Aug 2026 04:42 PM (IST)
Tags :
India VS Sri Lanka IND Vs SL 2nd Test Sonal Dinusha
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
सोनल दिनुषा ने भारत से छीनी जीत, 5वें दिन श्रीलंका का चमत्कार; दूसरा टेस्ट ड्रॉ 
सोनल दिनुषा ने भारत से छीनी जीत, 5वें दिन श्रीलंका का चमत्कार; दूसरा टेस्ट ड्रॉ 
क्रिकेट
IND vs SL 2nd Test Highlights: सोनल का तोड़ नहीं निकाल पाए भारतीय गेंदबाज, दूसरा टेस्ट ड्रा; सीरीज भारत के नाम
Highlights: सोनल का तोड़ नहीं निकाल पाए भारतीय गेंदबाज, दूसरा टेस्ट ड्रा; सीरीज भारत के नाम
क्रिकेट
सोनल दिनुषा के 3 ऐतिहासिक रिकॉर्ड, दूसरे टेस्ट में रचा इतिहास
सोनल दिनुषा के 3 ऐतिहासिक रिकॉर्ड, दूसरे टेस्ट में रचा इतिहास
क्रिकेट
BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इस श्रीलंकाई प्लेयर को बताया अगला सचिन तेंदुलकर
BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इस श्रीलंकाई प्लेयर को बताया अगला सचिन तेंदुलकर
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 100 करोड़ पार ओपनिंग के बीच छिड़ी जंग! क्या 'KGF' जैसा जादू चलाने में नाकाम रहे सुपरस्टार यश? (27.08.26)
Asim Riaz-Himanshi विवाद में 27 नवंबर 2023 का ट्विस्ट, CCTV और रिकॉर्डिंग से खुलेंगे पुराने राज
Nirahua को गले लगाकर रोईं Pakhi Hegde, पुराने रिश्ते पर खुलासे से फिर बढ़ी चर्चा
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी किया ये काम
Salman Khan के 38 Years Celebration पर आएगा The Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आरक्षण हटाओ आंदोलन के प्रतिनिधियों से मिले जेपी नड्डा, क्या हुई बात?
आरक्षण हटाओ आंदोलन के प्रतिनिधियों से मिले जेपी नड्डा, क्या हुई बात?
इंडिया
संसद सत्र: खरगे की पीएम मोदी को चिट्ठी, 'लोकसभा की मौजूदा सीटों को...'
संसद सत्र: खरगे की पीएम मोदी को चिट्ठी, 'लोकसभा की मौजूदा सीटों को...'
राजस्थान
जयपुर नगर निगम चुनाव: AAP की पहली लिस्ट, उतारे 11 उम्मीदवार
जयपुर नगर निगम चुनाव: AAP की पहली लिस्ट, उतारे 11 उम्मीदवार
क्रिकेट
94 इंटरनेशनल मैच खेल चुके क्रिकेटर पर ICC ने लगाया 15 महीने का बैन, जानिए क्यों
94 इंटरनेशनल मैच खेल चुके क्रिकेटर पर ICC ने लगाया 15 महीने का बैन, जानिए क्यों
बॉलीवुड
मुंबई दंगों के वक्त रणबीर की कार में घर जाते थे सिकंदर खेर, बोले- चीजों को जलते देखा
मुंबई दंगों के वक्त रणबीर की कार में घर जाते थे सिकंदर खेर, बोले- चीजों को जलते देखा
विश्व
Nepal Floods Live: नेपाल बाढ़ की वजह से 332 भारतीय लापता, विदेश मंत्रालय ने दी पूरी जानकारी
Live: नेपाल बाढ़ की वजह से 332 भारतीय लापता, विदेश मंत्रालय ने दी पूरी जानकारी
विश्व
दोगुनी रफ्तार से पिघल रहे हैं हिंदू कुश के ग्लेशियर, ICIMOD की चेतावनी
दोगुनी रफ्तार से पिघल रहे हैं हिंदू कुश के ग्लेशियर, ICIMOD की चेतावनी
टेक्नोलॉजी
फेसबुक-इंस्टाग्राम पर 2 घंटे की लिमिट, ये है Meta का नया प्लान
फेसबुक-इंस्टाग्राम पर 2 घंटे की लिमिट, ये है Meta का नया प्लान
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget