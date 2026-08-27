Live: श्रीलंका का 8वां विकेट गिरा, सोनल दिनुशा शतक की ओर, भारत की मुश्किलें बढ़ी

IND vs SL 2nd Test, Day-5 Live Score: श्रीलंका का 8वां विकेट गिरा, सोनल दिनुशा शतक की ओर, भारत की मुश्किलें बढ़ी
भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो के सिंहला स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट का आज 5वां और आखिरी दिन है. यहां देखें लाइव स्कोर और मैच से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट.
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भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो के सिंहला स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड पर दूसरा टेस्ट खेला जा रहा है, जिसका आज पांचवां और आखिरी दिन है. टीम इंडिया ने पहली पारी 503/9 पर घोषित की थी. श्रीलंका की पहली पारी 290 रनों पर सिमट गई थी, जिसके बाद भारत ने मेजबान टीम को फॉलोऑन दिया. श्रीलंका की दूसरी पारी जारी है.
पहली पारी में पडिक्कल और ध्रुव ने जड़ा था शतक
भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. पहली पारी में भारत के लिए देवदत्त पडिक्कल (117) और ध्रुव जुरेल (115 नाबाद) शतक जड़ा था. शुभमन गिल (50) और ऋषभ पंत (63) ने अर्धशतक लगाया था. पहली पारी में श्रीलंका के लिए असीथा फर्नांडो ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए.
श्रीलंका की पहली पारी 290 रनों पर सिमट गई थी, जबकि उन्हें फॉलोऑन बचाने के लिए 304 रन बनाने थे. श्रीलंका के लिए पहली पारी में सोनल दिनुशा ने शतक जड़ा, जो उनका लगातार दूसरे टेस्ट में दूसरा शतक था. उन्होंने 103 रन बनाए, उनके आलावा पसिंदु सूरियाबंदारा ने 80 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली थी. भारत के लिए पहली पारी में मानव सुथार और प्रसिद्ध कृष्णा ने 3-3 विकेट लिए.
श्रीलंका को मिला फॉलोऑन
टेस्ट के चौथे दिन भारत ने श्रीलंका को फॉलोऑन दिया. श्रीलंका ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट के नुकसान पर 229 रन बना लिए थे. श्रीलंका पारी की हार से बच गई थी. पांचवें दिन सोनल दिनुशा (7) और केशरा नुवंता (3) ने श्रीलंकाई पारी को आगे बढ़ाया. दोनों ने शतकीय साझेदारी कर श्रीलंका को मुश्किल स्थिति से निकाला.
भारत की प्लेइंग 11: यशस्वी जायसवाल, के एल राहुल, देवदत्त पड़िक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, रवींद्र जाडेजा, मानव सुथार, सारांश जैन, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.
श्रीलंका की प्लेइंग 11: लाहिरु उदारा, कामिल मिशारा, कामिंडु मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), सोनल दिनुशा, पसिंदु सूर्यबंदारा, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), केशरा नुवंता, प्रभात जयसूर्या, असिता फ़र्नांडो, लाहिरु कुमारा.
IND vs SL Live Score: श्रीलंका का 8वां विकेट गिरा
प्रभात जयसूर्या के रूप में श्रीलंका का 8वां विकेट 355 के स्कोर पर गिरा. सोनल दिनुशा 76 रन पर खेल रहे हैं. लाहिरू कुमारा नए बल्लेबाज क्रीज पर आए हैं. श्रीलंका के पास अब 142 रनों की बढ़त है, उनके 2 इसके बचे हुए हैं.
IND vs SL Live Score: श्रीलंका का स्कोर 350 पार
श्रीलंका की दूसरी पारी में 350 का स्कोर पार हो गया है. सोनल दिनुशा की शानदार पारी जारी है. वह 76 रन बनाकर खेल रहे हैं. श्रीलंका का स्कोर 353/7 है. श्रीलंका के पास अब 140 रनों की बढ़त है.