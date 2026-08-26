5वें दिन भारत की जीत कंफर्म, चौथे दिन श्रीलंका हार की कगार पर; सिर्फ 16 रन आगे

कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट का चौथा दिन समाप्त हो गया है. फॉलोऑन मिलने के बाद मेजबान श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त हासिल कर ली है. यहां से पांचवें दिन टीम इंडिया की जीत लगभग कंफर्म नजर आ रही है. बारिश के कारण दिन का खेल जल्दी खत्म हुआ. दूसरी पारी में बैटिंग कर रही श्रीलंका ने 72.4 ओवर में 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं. टीम के लिए सोनल दिनुशा 07 रन पर और केशरा नुवानथा 03 रन पर नाबाद हैं.

चौथे दिन श्रीलंका ने पहली पारी में 265/8 के स्कोर के साथ शुरुआत की. करीब 5 ओवर में टीम 290 रन पर सिमट गई. यहां से टीम इंडिया के पास 213 की बढ़त मौजूद रही. श्रीलंका फॉलोऑन नहीं बचा पाई. भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने भी यही देखकर फॉलोऑन दिया और श्रीलंका को दूसरी पारी में बैटिंग के लिए आमंत्रित कर दिया. टीम इंडिया ने पहली पारी में 503/9 रन बड़ा टोटल बनाकर पारी घोषित की थी.

Rain brings an early end to Day 4!



Sri Lanka 229/6 in the 2nd innings, lead by 16 runs.



Scorecard ▶️ https://t.co/r9FgXSdsMf#TeamIndia | #SLvIND pic.twitter.com/zpYEUDEU2Z — BCCI (@BCCI) August 26, 2026

यह भी पढ़ें: पाकिस्तानी गेंदबाज ने अचानक संन्यास लेकर सबको चौंकाया, खेले 4 वर्ल्ड कप

दूसरी पारी में बिखरी श्रीलंका

दूसरी पारी में भी श्रीलंका कुछ खास नहीं कर सकी. यहां भी टीम ने जल्दी-जल्दी विकेट गंवाए. पहला झटका सिर्फ 05 पर लाहिरू उदारा (03) के रूप में लगा. इसके बाद 63 रन पर दूसरा विकेट गिरा. फिर कुछ देर पारी संभली और तीसरा विकेट 178 रन पर गिरा. पसिंदु सूरियाबंदारा और कामिंदु मेंडिस ने तीसरे विकेट के लिए 115 रनों की साझेदारी की. इसी दौरान पसिंदु ने टीम के लिए 92 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 1 छक्का शामिल रहा. मेंडिस ने 55 रन स्कोर किए.

इस साझेदारी के बाद एक बार फिर श्रीलंका लड़खड़ाई. टीम ने चौथा विकेट 209 रन पर, पांचवां 212 रन पर और छठा 218 रन पर गंवाया. भारत के लिए मानव सुथार 2 विकेट ले चुके हैं. इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, सारांश जैन और रवींद्र जडेजा ने 1-1 विकेट अपने खाते में डाला. अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरी दिन श्रीलंका कितना टारगेट भारत के सामने रख पाती है.

यह भी पढ़ें: 27 साल में संन्यास के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने स्कूल पर किया केस, जानें पूरा माजरा