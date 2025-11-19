हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs SA 2nd Test: भारत-साउथ अफ्रीका टेस्ट में दूसरे मैच से पहले हुए 2 बड़े बदलाव, कप्तान शुभमन गिल खेलेंगे या नहीं जानिए

IND vs SA 2nd Test: भारत-साउथ अफ्रीका टेस्ट में दूसरे मैच से पहले हुए 2 बड़े बदलाव, कप्तान शुभमन गिल खेलेंगे या नहीं जानिए

भारत-साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच से पहले दोनों टीमों में नए खिलाड़ियों की एंट्री हुई है. जबकि कप्तान शुभमन गिल की फिटनेस को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 19 Nov 2025 07:44 AM (IST)
Preferred Sources

IND vs SA 2nd Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रही टेस्ट सीरीज रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है. कोलकाता टेस्ट में 30 रनों की हार के बाद टीम इंडिया अब किसी भी हालत में वापसी करना चाहती है. सीरीज का दूसरा मुकाबला 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा, और उससे पहले टीम को लेकर दो बड़े अपडेट सामने आए हैं. 

टीम इंडिया में इस दिग्गज की वापसी

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, युवा ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी एक बार फिर टीम इंडिया के टेस्ट स्क्वॉड में शामिल हो गए हैं. वह इंडिया-ए की व्हाइट बॉल टीम के साथ राजकोट में थे, लेकिन दूसरे टेस्ट से पहले उन्हें टेस्ट टीम में वापस बुला लिया गया है. नितीश रेड्डी एक शानदार ऑलराउंडर हैं. शुरुआती टेस्ट से पहले उन्हें रिलीज किया गया था, लेकिन अब टीम मैनेजमेंट ने उन्हें फिर से स्क्वॉड में शामिल कर संकेत दे दिया है कि दूसरे मैच में उनकी भूमिका अहम हो सकती है.

साउथ अफ्रीका के स्क्वॉड में भी हुआ बदलाव

उधर, साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाड़ी चोटों का सामना कर रहे हैं. उनके प्रमुख तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ट्रेनिंग के दौरान पसलियों की चोट के कारण पहला टेस्ट नहीं खेल सके थे. इसी वजह से तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी को टीम में जगह दी गई है. एनगिडी भारत पहुंचकर टीम में वापसी कर चुके हैं. एनगिडी आखिरी बार टेस्ट मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में खेले थे. ऐसे में उनकी वापसी साउथ अफ्रीका के लिए राहत की खबर है.

कप्तान शुभमन गिल की फिटनेस पर बड़ा अपडेट

भारतीय कप्तान शुभमन गिल की फिटनेस पर पिछले कुछ दिनों से सवाल उठ रहे थे. पहले टेस्ट के दौरान उन्हें नेक स्पैज्म की समस्या हुई थी, जिसके चलते उन्हें कोलकाता के वुडलैंड्स हॉस्पिटल में एडमिट किया गया. हालांकि राहत ये है कि रविवार रात उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई. बीसीसीआई मेडिकल टीम लगातार उनकी स्थिति पर नजर रख रही है. गिल 19 नवंबर को टीम के साथ गुवाहाटी के लिए रवाना होंगे. हालांकि वह खेलेंगे या नहीं, यह मैच के पहले पता चलेगा. 

फिलहाल भारत 0-1 से पीछे है और सीरीज बराबर करने के लिए यह टेस्ट बेहद अहम है. अब सबकी निगाहें गुवाहाटी टेस्ट पर हैं, जहां नए खिलाड़ियों की एंट्री और कप्तान की फिटनेस मैच का पासा पलट सकती है. 

Published at : 19 Nov 2025 07:44 AM (IST)
Tags :
SHUBMAN GILL IND VS SA TEST SERIES
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
हमास से आर-पार के मूड में नेतन्याहू! इजरायल ने अब इस देश पर कर दी एयरस्ट्राइक; 13 लोगों की मौत
हमास से आर-पार के मूड में नेतन्याहू! इजरायल ने अब इस देश पर कर दी एयरस्ट्राइक; 13 लोगों की मौत
बिहार
'याद रखना 25 से 5 पर आने में देर नहीं लगेगी', तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी यादव को दी चेतावनी, बोले- सबको निकाल दोगे तो...
'याद रखना 25 से 5 पर आने में देर नहीं लगेगी', तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी यादव को दी चेतावनी, बोले- सबको निकाल दोगे तो...
स्पोर्ट्स
Rising Star Asia Cup: राइजिंग स्टार्स एशिया कप के सेमीफाइनल में इंडिया A की किससे होगी टक्कर? जानिए पूरा समीकरण
राइजिंग स्टार्स एशिया कप के सेमीफाइनल में इंडिया A की किससे होगी टक्कर? जानिए पूरा समीकरण
तमिल सिनेमा
Kaantha Box Office Collection Day 5: 'कांथा' की कमाई में गिरावट जारी, लेकिन बजट वसूलने से रह गई बस इतनी दूर, जानें- 5 दिनों का टोटल कलेक्शन
'कांथा' की कमाई में गिरावट जारी, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
Advertisement

वीडियोज

अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Sandeep Chaudhary: PK की हार, 'दुरुपयोग' बना बहाना! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar Politics
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हमास से आर-पार के मूड में नेतन्याहू! इजरायल ने अब इस देश पर कर दी एयरस्ट्राइक; 13 लोगों की मौत
हमास से आर-पार के मूड में नेतन्याहू! इजरायल ने अब इस देश पर कर दी एयरस्ट्राइक; 13 लोगों की मौत
बिहार
'याद रखना 25 से 5 पर आने में देर नहीं लगेगी', तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी यादव को दी चेतावनी, बोले- सबको निकाल दोगे तो...
'याद रखना 25 से 5 पर आने में देर नहीं लगेगी', तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी यादव को दी चेतावनी, बोले- सबको निकाल दोगे तो...
स्पोर्ट्स
Rising Star Asia Cup: राइजिंग स्टार्स एशिया कप के सेमीफाइनल में इंडिया A की किससे होगी टक्कर? जानिए पूरा समीकरण
राइजिंग स्टार्स एशिया कप के सेमीफाइनल में इंडिया A की किससे होगी टक्कर? जानिए पूरा समीकरण
तमिल सिनेमा
Kaantha Box Office Collection Day 5: 'कांथा' की कमाई में गिरावट जारी, लेकिन बजट वसूलने से रह गई बस इतनी दूर, जानें- 5 दिनों का टोटल कलेक्शन
'कांथा' की कमाई में गिरावट जारी, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
न्यूज़
Explained: शेख हसीना को वापस नहीं लौटाएगा भारत! क्यों जरूरी हैं पूर्व PM, विदाई हुई तो क्या खामियाजे भुगतने पड़ेंगे?
Explained: शेख हसीना को वापस नहीं लौटाएगा भारत! आखिर क्यों जरूरी हैं बांग्लादेश की पूर्व PM, यूनुस सरकार से दुश्मनी के नतीजे क्या?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
इंडिया
कौन है जवाद सिद्दीकी, ED की रडार पर कैसे आया अल फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर? जानें सब कुछ
कौन है जवाद सिद्दीकी, ED की रडार पर कैसे आया अल फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर? जानें सब कुछ
यूटिलिटी
Train Cancelled: ट्रेन से कहीं जाने का टिकट है बुक तो चेक कर लें ट्रेन का स्टेटस, रेलवे ने कैंसिल कीं ये ट्रेनें
ट्रेन से कहीं जाने का टिकट है बुक तो चेक कर लें ट्रेन का स्टेटस, रेलवे ने कैंसिल कीं ये ट्रेनें
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget